高雄今新增1984確診　陳其邁：母親節後將有大流行

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陳其邁表示，從流行曲線上升幅度來看，今天北部、桃園等地上升速度減緩，這不代表社區真正疾病流行的狀況，這其中也有黑數的狀況。其中一個原因是匡列制度改變，另一個是母親節期間，有些人在北部篩檢結果未出，就先回到高雄，今天高雄有不少個案是此狀況。另外也因為北部檢驗量能已達高峰，有些狀況已不是檢驗可檢驗出來。
陳其邁指出，疾病爆發流行時常會看到有所謂的黑數的現象，當新增個案數超過檢驗量能，就會有一些個案未被檢驗出來，而造成社區可能的傳播，也因為Omicron無症狀的比例約四成，比例非常高，也因沒有症狀，也就不知道生病就醫採檢，除非過去匡列、疫調，如今職場匡列也已取消，所謂的黑數就會增加，但未來防疫重點逐漸放在重症治療及輕症分流。
衛生局簡任技正潘炤穎指出，這幾天疫調發現不少異鄉遊子回高雄過母親節，有些確診個案是在北部篩檢後續確診，希望遊子可主動告知醫護人員，方便安排後續就醫狀況。其次是職場群聚狀況也日益增加，大多是廠辦、工作場合或者是下班後的聚會等。
潘炤穎指出，截自5月7日，目前高市共有8間學校全校停課，停課班級達473班，新增匡列3589人。8日後校園匡列將採取中央規定，使用匡列新制。潘炤穎也提醒經過母親節連假後，確診數可能還會有一波升高。希望大家盡量採取視訊、簡訊等方式聯繫感情，減少聚會。
另外，衛生局長黃志中表示，中央規定住宿型長照機構確診者密切接觸者快篩陽性，即日起即可投藥，以降低中重症風險。之前被匡列隔離者，若是同住親友、學校宿舍同寢室，仍需依3+4居家隔離規定完成居隔，及自主防疫。若是學校或企業匡列居家隔離，今日起可以解除隔離。
黃志中呼籲，尚未打滿疫苗民眾請速施打，五月底前，65歲以上(原住民55歲)前往接種疫苗，可獲500元衛教品，設籍高雄市、完成第三劑者，市府再加碼200元禮券。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。