林依晨曝女兒萌臉照！空降粉絲群報喜　收下意義非凡禮物

零負評女神林依晨結婚7年，去年誕下一女「小小林」，生日時罕見公開小公主的手腳照片，兩岸粉絲紛紛送上祝福，昨（8）日適逢人生首個母親節，低調的她在粉絲千呼萬喚之下，趁著電影拍攝空檔，在微博粉絲群裡現身，曝光女兒誕生半年多的萌照，笑稱寶貝給她送上最好的禮物，就是長牙了！





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林依晨今年復出，接拍多部電影、電視劇。（圖／翻攝林依晨IG）

▲林依晨曝光女兒長牙照。（圖／翻攝林依晨IG）

▲林依晨曬出老公送的母親節花束。（圖／翻攝林依晨IG）

林依晨昨晚空降微博粉絲群，感謝眾人祝福，笑稱「林媽媽忙到現在」，並逐一翻牌回答粉絲提問，主動透露「今天收到小小林送我意義非凡的禮物」，曬出一張用手指觸碰女兒長牙的照片和老公林于超送的花束，隨後IG發文寫道「謝謝我的母親，也謝謝大小寶貝，祝大家母親節快樂！」為了保護小小林的長相，在眼睛放上可愛的墨鏡貼圖遮蓋住。





林依晨2002年以電視劇《18歲的約定》出道，今年適逢20週年，原有意與影迷舉辦紀念活動，卻因疫情關係，近期無法赴大陸參與活動，在台灣也接下多部電影、電視劇，她遺憾向大陸粉絲致歉，「20週年很可能改成21週年」，並允諾若赴中國不用隔離了就會去。





▲林依晨空降微博粉絲群，透露收到女兒意義非凡的禮物。（圖／翻攝林依晨官方吧微博）

▲林依晨與粉絲互動，透露當媽的辛苦。（圖／翻攝林依晨吧官方微博）

▲林依晨分享看的育兒書籍。（圖／翻攝林依晨吧官方微博）

她也透露目前正閱讀一本書《覺醒家庭》，深入理解為人母的教養困境，向粉絲告別時俏皮地說「媽媽要把握為數不多的睡眠，要來去睡了，大家請多保重，吃得好睡得好，維持固定運動，這是一場長期抗戰！」。



