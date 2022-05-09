快篩試劑8大通路今起開賣！「搶購全攻略」看這篇秒懂

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即日起每天上午10點，北北基桃地區約2000家店舖開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組單入」，售價180元，每人限購1組，售完為止。
7-11
7-11北北基桃有藥商執照許可近2700間門市，從今日上午10點起，每日開賣「亞培Panbio家用快篩試劑單入」，每店限量開賣50劑，每劑售價180元，每日每人限購1劑，售完為止。
OKmart
北北基桃區域約410間門市販售，今天上午10時起每日開賣，單劑售價180元，每人每天限購1劑售完為止。
萊爾富
快篩試劑有到貨才開放門市透果LINE群組通知消費者預購取貨，不定期開放販售兩種品牌，羅氏家用快篩5入組售價1800元，亞培快篩試劑4入組售價920元。
康是美
北北基桃210間門市，自今日上午10點起，每日開賣「亞培Panbio家用快篩試劑單入」，每店限量開賣50劑，每劑售價180元，每日每人限購一劑，售完為止
全聯福利中心
北北基桃有藥商執照許可的383間門市，自今天上午10時開始販售亞培家用快篩試劑，每店每天50劑售完為止，每劑180元每人每天限購1組
美廉社
北北基桃共504間門市即日起開放販售亞培家用快篩試劑，最快上午7時就會有商品上架，是所有通路上架時間最早的，單劑180元、每天每人限購1組，售完為止。
屈臣氏
全台各門市將上架1.4萬份亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入，每組降價為180元，每人限購1組，各門市依照營業時間與實際到貨時間販售。