COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

快篩試劑8大通路今起開賣！「搶購全攻略」看這篇秒懂

▲超商、超市、藥妝等八大通路，從即日起開賣亞培快篩，每組售價180元。（圖/記者張嘉哲攝）
▲超商、超市、藥妝等八大通路，從即日起開賣亞培快篩，每組售價180元。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-09 08:06:382022-05-09 09:07:56

本土疫情大爆發後，民眾搶購快篩試劑，政府雖祭出實名制購買，但排隊人潮每天絡繹不絕，讓不少民眾抱怨連連。政府宣布從今（9）日上午10時開始，在台北市、新北市、基隆市、桃園市這四個北部疫情風險高的地區，包括四大超商、全聯福利中心、康是美、美廉社及屈臣氏等8大通路販售「亞培家用新冠肺炎抗原快篩試劑檢測套組1入」，《NOWnews今日新聞》幫讀者整理相關購買資訊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全家便利商店
即日起每天上午10點，北北基桃地區約2000家店舖開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組單入」，售價180元，每人限購1組，售完為止。

7-11
7-11北北基桃有藥商執照許可近2700間門市，從今日上午10點起，每日開賣「亞培Panbio家用快篩試劑單入」，每店限量開賣50劑，每劑售價180元，每日每人限購1劑，售完為止。

OKmart
北北基桃區域約410間門市販售，今天上午10時起每日開賣，單劑售價180元，每人每天限購1劑售完為止。

萊爾富
快篩試劑有到貨才開放門市透果LINE群組通知消費者預購取貨，不定期開放販售兩種品牌，羅氏家用快篩5入組售價1800元，亞培快篩試劑4入組售價920元。

康是美
北北基桃210間門市，自今日上午10點起，每日開賣「亞培Panbio家用快篩試劑單入」，每店限量開賣50劑，每劑售價180元，每日每人限購一劑，售完為止

全聯福利中心
北北基桃有藥商執照許可的383間門市，自今天上午10時開始販售亞培家用快篩試劑，每店每天50劑售完為止，每劑180元每人每天限購1組

美廉社
北北基桃共504間門市即日起開放販售亞培家用快篩試劑，最快上午7時就會有商品上架，是所有通路上架時間最早的，單劑180元、每天每人限購1組，售完為止。

屈臣氏
全台各門市將上架1.4萬份亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入，每組降價為180元，每人限購1組，各門市依照營業時間與實際到貨時間販售。

北北基桃四大超商開賣亞培快篩！每人限購1劑　售價180元

一圖秒懂一週天氣！「四大雨神」幾乎全到齊　週前後當心

媽媽接案正流行！當家教熱門　「這工作」時薪8千最好賺

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀