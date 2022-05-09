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2周內傳3起槍案！北市警大規模掃蕩　加強檢肅槍械、毒品

▲北市警8日晚間展開大規模掃蕩，加強檢肅槍械、毒品。（圖／翻攝畫面）
▲北市警8日晚間展開大規模掃蕩，加強檢肅槍械、毒品。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-05-09 09:52:57

台北市近兩週內發生三起槍案以及鬥毆等治安事件，經查都與地方黑幫相關，北市警為此啟動「安城專案」，8日深夜前往幫派據點、八大行業、圍事場所進行掃蕩、路檢等檢肅作為，並針對轄內酒店及KTV執行臨檢，現場逐一清查消費者及工作人員身分，絕不容許有酒醉鬧事、幫派份子聚眾鬥毆等不法情事發生。

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▲北市警8日晚間展開大規模掃蕩，加強檢肅槍械、毒品。（圖／翻攝畫面）
▲北市警8日晚間展開大規模掃蕩，加強檢肅槍械、毒品。（圖／翻攝畫面）

上（4）月27日，一名19歲林姓男子，為了替友人陳男出氣，持改造衝鋒槍掃射原生開發公司門口7槍，事後雖自行投案，但警方仍懷疑案情不單純；接著本（5）月3日，台北地檢署外發生鬥毆及砍人事件，1名許姓男子因欠其前女友吳女800多萬元而被對方烙人海扁，事後又教唆另9名友人埋伏反擊，導致1人被砍傷。再來到7日凌晨，1名吳姓男子持槍到重慶北路四段處民宅，竟當場連開7槍。

北市警大安分局指出，這3起治安事件，疑似都與黑幫有關，因此8日深夜起，執行「安城專案」，再綜整分局所屬警力後，針對轄內酒店及KTV執行臨檢，並於現場逐一清查消費者及工作人員身分。

大安分局表示，警方不會因為疫情嚴峻而鬆懈執法強度，絕不容許有酒醉鬧事、幫派份子聚眾鬥毆等不法情事發生，並要求業者提高警覺，如發現客人有滋事徵兆，應立即通報警方處理，及時消弭衝突，籲不法分子勿心存僥倖或試圖挑戰公權力。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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