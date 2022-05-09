2周內傳3起槍案！北市警大規模掃蕩　加強檢肅槍械、毒品

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上（4）月27日，一名19歲林姓男子，為了替友人陳男出氣，持改造衝鋒槍掃射原生開發公司門口7槍，事後雖自行投案，但警方仍懷疑案情不單純；接著本（5）月3日，台北地檢署外發生鬥毆及砍人事件，1名許姓男子因欠其前女友吳女800多萬元而被對方烙人海扁，事後又教唆另9名友人埋伏反擊，導致1人被砍傷。再來到7日凌晨，1名吳姓男子持槍到重慶北路四段處民宅，竟當場連開7槍。
北市警大安分局指出，這3起治安事件，疑似都與黑幫有關，因此8日深夜起，執行「安城專案」，再綜整分局所屬警力後，針對轄內酒店及KTV執行臨檢，並於現場逐一清查消費者及工作人員身分。
大安分局表示，警方不會因為疫情嚴峻而鬆懈執法強度，絕不容許有酒醉鬧事、幫派份子聚眾鬥毆等不法情事發生，並要求業者提高警覺，如發現客人有滋事徵兆，應立即通報警方處理，及時消弭衝突，籲不法分子勿心存僥倖或試圖挑戰公權力。（編輯：林莞茜）
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