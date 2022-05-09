確診者身心焦慮 中醫大新竹附醫中醫師給五大建議

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1. 緩解新冠肺炎相關症狀
除了口服抗病毒藥物，中醫也能夠提供協助，民眾可以藉由視訊門診的方式看診，經由中醫師依據每個人不同的症狀，給予適合的處方達到治癒。
2. 建立規律的生活作息
在家的這段時間，建議仍然要建立規律的生活架構，有固定的睡眠時間、吃飯時間，晚上11點前入睡，讓身體有足夠的休息。三餐定時，吃的營養健康，提供身體良好的恢復基礎。
3. 白天曬太陽，起來動一動
研究顯示，長時間不動、滑手機，憂鬱焦慮度會提高。白天可以把窗簾打開，多點日照，不僅可以調整晝夜節律，幫助睡眠，也可以趕走憂鬱。同時可以在家做一些簡單的運動，每天30分鐘，身體動一動、曬曬太陽，心情也也會變比較開闊。
4. 與人保持連結
試著透過電話或視訊的方式與家人朋友保持聯繫，可以跟他們聊聊你的隔離生活，也聽聽他們的生活。透過交流，可以感受到正面的情感流動，打破隔離時孤獨的心理狀態。
5. 不是你的錯
感染者常常擔心的不是自己，而是擔心自己是否傳染給別人或是造成身邊的人傷害，以致於在這段時間變得更焦慮、更有罪惡感、更憂鬱。但被感染都非我們所願，幾乎所有的人都是疫情下的受害者，也不要試圖去「獵巫」，增加恐懼與分裂。這段時間，給自己與他人多一點的關心與疼惜，少一點的批判與責備吧！