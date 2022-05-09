不只賣亞培快篩！OKmart全台830間門市 預購另2款免排隊
台北市、新北市、基隆市、桃園市等北部四大疫情熱區，今（9）日上午10時開始，四大超商、全聯、康是美等8大通路與政府合作開賣亞培快篩試劑，每劑180元，每人每天限購1劑售完為止。上午多數業者已經按照預先規劃進行動線管理。不過除了限量的亞培快篩試劑以外，OKmart今日也宣布， 全台830間門市，除了持續提供口罩、酒精、消毒噴霧等防疫用品，並於全台門市會員Line 群組持續提供其他快篩劑預購，包括「速可安家用新冠病毒原自我檢測套組」一盒2入400元，以及「銳偵家用新冠肺炎抗原快速檢測試劑」一入200元，兩種快篩劑販售，平均單劑價為200元，用會員預購以降低於門市接觸時間，低接觸貨到店即通知預購會員，現場快取，降低接觸風險。
OKmart指出，即日起開賣3款快篩劑， 北北基桃共410間領有藥師執照門市開賣亞培快篩試劑，現場以實際配送數量為主，民眾得現場排隊，消費者入店遵守安全距離，實施「結帳區等待線」；另外，門市人員配戴醫療級口罩、酒精消毒與額溫測量及每隔8小時三班制進行門市環境清潔消毒等措施。
另外，全台830間OKmart即日起也透過門市會員Line 群組，提供兩種快篩試劑預購，包括「速可安家用新冠病毒原自我檢測套組」一盒2入400元，以及「銳偵家用新冠肺炎抗原快速檢測試劑」一入200元，OKmart表示，採用會員預購是為了降低於門市接觸時間，低接觸貨到店即通知預購會員，現場快取，降低接觸風險。