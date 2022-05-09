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世界級傳動元件台灣精銳上市　中科后里廠成營運關鍵動能

▲世界級傳動元件台灣精銳上市，為因應市場快速成長需求，台灣精銳去年位於中科后里園區新廠也正式啟用，此舉可望帶動台灣精銳營收持續維持雙位數成長的關鍵動能。（圖／台灣精銳提供）
▲世界級傳動元件台灣精銳上市，為因應市場快速成長需求，台灣精銳去年位於中科后里園區新廠也正式啟用，此舉可望帶動台灣精銳營收持續維持雙位數成長的關鍵動能。（圖／台灣精銳提供）

記者許家禎／台北報導

2022-05-09 11:03:31

精密型行星式減速機大廠台灣精銳今（9）日正式上市掛牌交易，該公司主要產品為「精密型行星式減速機」、「齒輪」及「齒排（條）」，業務範圍涵蓋全球 30 個國家、36家經銷商，除台灣及中國大陸外，皆為一國一經銷商之銷售模式，可提供終端客戶最即時直接的服務。為因應市場快速成長需求，台灣精銳去年位於中科后里園區新廠也正式啟用，此舉可望帶動台灣精銳營收持續維持雙位數成長的關鍵動能。

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根據 TrendForce 研究報告顯示，未來全球在智慧製造及工業自動化浪潮下，2021年全球智慧製造市場規模約3,050億美元，2025年全球智慧製造市場規模將上看5,400億美元，在2021至2025年間的複合年增長率為15.35%，將帶動自動化設備、精密機械及傳動元件產業走向成長軌道。

此外，GRAND VIEW RESEARCH研究報告中也提到，2020年全球精密型減速機市場規模約24億美元，在全球市場長期呈現持續成長下，預計到2028年將達到47億美元，2020至2028年期間的複合年增長率為8.9%。其中，亞太地區為全球主要製造業之生產重地，對於自動化設備的需求強勁，且在智慧工廠整體趨勢明確帶動下，預計將成為精密型減速機增長最快的區域市場。

隨著5G於2019年步入商轉，加速將資訊與技術串流至自動化的生產設備，智慧製造不僅受到企業追捧，各國更是傾力推出相應政策表達支持，例如美國的「國家製造創新網路」、日本的「工業價值鏈」，以及中國大陸十四五計劃的「新基建」…，這些都是推動精密型減速機成長的重要關鍵政策。

法人表示，台灣精銳不僅交期快速且產品型號品項多達數千種，可配合市場主流伺服馬達所有機型，藉以掌握市場先機。其一條龍的垂直整合生產能力更使其產品廣泛應用於各產業，故擁有生產效率高、降低成本及確保品質穩定之優勢，能有效因應不同產業之客戶，拓展其市場之廣度，滿足下游客戶一次購足之需求；目前有許多國際知名晶圓代工廠、電動車廠、半導體廠及光電廠皆為該公司終端客戶。

為因應市場快速成長需求，台灣精銳去年位於中科后里園區新廠也正式啟用，除可增加減速機產能外，亦可做為跨足其他機械傳動元件產品之產能，藉以攫取市占率及擴大產品廣度，此舉可望帶動台灣精銳營收持續維持雙位數成長的關鍵動能。

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