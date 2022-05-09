特企／還把顧客當路人甲？威許移動提出會員經營新策略

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顧客（customer）是指向某品牌購買的特定購物者，消費者（consumer）則是涵蓋所有可能購買與使用的對象，因此範圍相當廣泛。許多台灣企業都將心力專注於找到最多的消費者，卻忽略既有顧客的深入經營與關係維護，因此威許移動團隊針對企業經營痛點，以MarTech行銷科技為根本提出各項數位化解決方案模組，可使企業主根據自身條件與需求，選擇不同的行銷科技模組，打造客製化虛實整合的商業情境。
威許移動創辦人徐子軒說：「隨著流量紅利的消失，讓品牌在獲取新客上越來越困難，許多企業也察覺到愈來愈難獲得新客戶，這種趨勢更彰顯了經營老顧客的重要性。」
於2018年就獲得友達光電投資的威許移動，在成立八年以來服務近100家品牌、10處區域型的百貨商場，超過3,500家門市與百貨櫃點，協助建立會員經營的商業模式，培養出顧客不流失的品牌忠誠度，替企業打造「第一方私域會員經營雲」並提供專屬解決方案，讓企業不再被舊有的商業模式侷限，直接與會員接觸互動。
不論APP、LINE、WEB皆可打造品牌專屬私域渠道，利用線上支付、預約訂購、外帶外送服務，強化消費便利性，使會員一機在手，就能滿足所有購物與服務需求。品牌還能透過訂閱方案、跨店分批取、定期配送等服務，圈住會員的消費預算，掌握消費者的心理錢包，養成會員對品牌的忠誠度。
威許移動透過模組化的行銷科技MarTech提出多元的解決方案，譬如「智慧營運」可將顧客貼上專屬標籤，日後可精準接觸，降低行銷成本。「營收成長」能提供訂閱制或跨店取等功能，拓展新商業模式，提升品牌會員的消費週期，「人流存量」將會員註冊變得簡易，品牌可制定專屬會員機制，包含點數、等級、票券，來打造會員權益，強化會員加入的動機。「虛實整合」優化線上與線下的服務流程，拓展會員的變現渠道，進而提升顧客的終身價值等等多達數十種各式MarTech行銷工具，讓企業在疫情時代下能化危機為轉機，成功轉型為以數位科技為核心的新零售企業。
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