COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

特企／還把顧客當路人甲？威許移動提出會員經營新策略

▲威許移動榮獲106年經濟部第十七屆「 新創事業獎 」。（圖／資料照片）
▲威許移動榮獲106年經濟部第十七屆「 新創事業獎 」。（圖／資料照片）

本報訊

2022-05-09 11:27:36

新冠肺炎疫情持續延燒，近期單日感染人數已破萬人，由各商圈、夜市招租店面不斷增加，不難看出疫情對於台灣內需市場的衝擊有多大，威許移動創辦人徐子軒表示，在這樣的情況下是否能化危機為轉機，就看企業是否能瞭解「消費者」與「顧客」的不同，進而針對顧客提出疫情時代下的經營策略了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
當路上行人渺渺，消費者也不進店的時候，讓既有顧客持續回來買才是關鍵

顧客（customer）是指向某品牌購買的特定購物者，消費者（consumer）則是涵蓋所有可能購買與使用的對象，因此範圍相當廣泛。許多台灣企業都將心力專注於找到最多的消費者，卻忽略既有顧客的深入經營與關係維護，因此威許移動團隊針對企業經營痛點，以MarTech行銷科技為根本提出各項數位化解決方案模組，可使企業主根據自身條件與需求，選擇不同的行銷科技模組，打造客製化虛實整合的商業情境。

威許移動創辦人徐子軒說：「隨著流量紅利的消失，讓品牌在獲取新客上越來越困難，許多企業也察覺到愈來愈難獲得新客戶，這種趨勢更彰顯了經營老顧客的重要性。」

於2018年就獲得友達光電投資的威許移動，在成立八年以來服務近100家品牌、10處區域型的百貨商場，超過3,500家門市與百貨櫃點，協助建立會員經營的商業模式，培養出顧客不流失的品牌忠誠度，替企業打造「第一方私域會員經營雲」並提供專屬解決方案，讓企業不再被舊有的商業模式侷限，直接與會員接觸互動。

不論APP、LINE、WEB皆可打造品牌專屬私域渠道，利用線上支付、預約訂購、外帶外送服務，強化消費便利性，使會員一機在手，就能滿足所有購物與服務需求。品牌還能透過訂閱方案、跨店分批取、定期配送等服務，圈住會員的消費預算，掌握消費者的心理錢包，養成會員對品牌的忠誠度。

威許移動透過模組化的行銷科技MarTech提出多元的解決方案，譬如「智慧營運」可將顧客貼上專屬標籤，日後可精準接觸，降低行銷成本。「營收成長」能提供訂閱制或跨店取等功能，拓展新商業模式，提升品牌會員的消費週期，「人流存量」將會員註冊變得簡易，品牌可制定專屬會員機制，包含點數、等級、票券，來打造會員權益，強化會員加入的動機。「虛實整合」優化線上與線下的服務流程，拓展會員的變現渠道，進而提升顧客的終身價值等等多達數十種各式MarTech行銷工具，讓企業在疫情時代下能化危機為轉機，成功轉型為以數位科技為核心的新零售企業。

想要了解更多請參考：https://www.wishmobile.com/
或是上網搜尋「威許移動」踏出數位轉型成功的第一步！

全家「沒報會員」虧大了！整月累積花1000元　App送150元

好市多「會員卡到期」媽喊不續了！原因眾秒懂：早就發現

辦好市多會員「店員神預言一句」！結局命中跪了：沒騙人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀