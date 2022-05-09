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居隔新制霧煞煞？匡列對象、隔離天數　6大QA懶人包整理

▲國內本土疫情大爆發，自四月起本土確診數連日激增。圖為指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲國內本土疫情大爆發，自四月起本土確診數連日激增。圖為指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

編輯中心／綜合報導

2022-05-09 11:55:32

國內本土疫情大爆發，已連續多日確診數破萬例，醫療量能與快篩存貨都告急，為強化防疫量能，中央流行疫情指揮中心宣布，本月8日起，調整密切接觸者匡列等4大新制，其中有關居家隔離，《NOWnews今日新聞》特地整理相關疑惑，為讀者解答。

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1.誰會被匡列為居家隔離？

原匡列對象為同住親友、同班同學或同職場密切接觸同事，現調整為同住親友、同寢住宿室友才須居家隔離，學校將發放每人3劑快篩，其餘對象改列為自主應變對象，若有特殊狀況可另外申請。

▲（圖／指揮中心提供）
▲匡列居家隔離對象，5/8起調整為同住親友、同寢住宿室友才須居家隔離。（圖／指揮中心提供）

▲（圖／指揮中心提供）
▲同寢室室友比照同住家人原則，會被匡列、進行居家隔離。（圖／指揮中心提供）

2.居家隔離一率取消電子圍籬？

採「3+4居家隔離」者，取消電子圍籬管制。但確診個案隔離治療、居家照護7+7者、及居家檢疫7+7期間的民眾，仍維持電子圍籬措施，違者外出仍會被開罰。

3.同學與同事確診，我要做快篩嗎？

確診者的同班同學與同事為自主應變對象，以不疫調匡列、不開立居隔單為原則，並依據風險程度進行評估。

若在無適當防護下，24小時內與確診者面對面接觸累計超過15分鐘，就屬於高風險接觸者，另外若有症狀，或接種第三劑未滿14天、但有需到辦公室者，都要進行快篩。醫療或長照機構不適用此措施。

▲返回職場工作的建議應變方案。（圖／中央流行疫情指揮中心）
▲返回職場工作的建議應變方案。（圖／中央流行疫情指揮中心）

4.新制前被匡列的居家隔離對象比照辦理？

仍以「同住親友」、「同寢室友」為匡列原則，先前被匡列的同班同學或同辦公室密切接觸的同事，5/8起即解除居家隔離，不過可依照各機構營運指引，採取自主應變措施如防疫假、停課、居家辦公等措施。

▲指揮中心表示，未來匡列密切接處者對象，以「同住親友」為原則。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，未來匡列密切接處者對象，以「同住親友」為原則。（圖／指揮中心提供）

5.居家隔離何時可以解隔？

被匡列者，居家隔離3天需快篩1次，自主防疫4天期間，每日快篩陰性才出門，可搭大眾運輸，但禁止到校上課、不可在餐廳內用、聚餐聚會接觸不特定對象。

▲縮短居家隔離天數為3+4天，第3天取消快篩。（圖／指揮中心提供）
▲縮短居家隔離天數為3+4天，第3天取消快篩。（圖／指揮中心提供）

6.確診者解隔離條件？

相關解隔離新制，適用5/8起的確診者，在此前確診者仍須隔離滿10天才能解隔。

確診者分為居家照護者（輕症）、輕症或無症狀者、中重症患者。進行居家照護者，發病或採檢日已達7天，無需採檢就可直接解隔，並進行7天自主健康管理；輕症或無症狀收治於加強版集中檢疫所或醫院者，無症狀或症狀緩解且兩次快篩陰性，或距發病或採檢日已達5天、一次快篩陰性或距發病或採檢日已達7天，無需採檢就可直接解隔，並進行7天自主健康管理。

中重症的住院患者，症狀緩解後，可從2次PCR陰性改為1次，或是CT值30以上，將可解隔離。

▲（圖／指揮中心提供）
▲確診者解隔離條件。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再度呼籲，應完整接種疫苗，可有效降低重症風險，請尚未完整接種新冠疫苗的民眾，儘速前往接種，保護自己也保護家人，另外在5月31日前，65歲以上尚未接種新冠疫苗長者，各地方政府皆有提供500元以下衛教品。

指揮中心重申，因應疫情發展，滾動式調整防疫措施，防疫工作人人有責，請全民於疫情期間配合政府防疫作為、儘速完成疫苗接種，落實自我防疫，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；出入公共場域落實體溫量測等相關措施，下載並使用「臺灣社交距離APP」；確診者確實回報「確診個案自主回報疫調系統」，共同為維護國內防疫安全努力。（編輯：孫唯容）（編輯：林莞茜）

▲呼籲完整接種疫苗，可有效降低重症風險。（圖／指揮中心）
▲呼籲完整接種疫苗，可有效降低重症風險。（圖／指揮中心）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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