Janet親揭靠「試管嬰兒」求子！昔意外流產惹哭16萬粉絲

現年42歲的女星Janet（謝怡芬），與老公George結婚6年多，生了兩個寶貝兒子Egan和Dylan，常在社群平台分享育兒甘苦談，對教育下一代很有一套，堪稱好媽媽的代表人物，昨（8）日母親節卻無預警坦承自己有生育問題，吐露兒子是靠試管手術「製造出來的」，影片一出迅速累積16萬次瀏覽量。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Janet（右）透露曾經流產，一度非常受傷。（圖／翻攝Janet IG）

Janet生完第一胎後，2019年懷孕後竟意外流產，好心情頓時從天堂掉到地獄，心情非常難過，因為年齡逼近40歲，擔憂自然受孕機率變小，夫妻倆思考很久，決定要挑戰自然法則，嘗試凍卵、試管嬰兒等人工方式受孕，影片裡她為了取卵，鼓起勇氣數次往肚皮上扎針，展現為母則強的勇氣，最後順利懷孕，以水中生產方式誕下次子Dylan。





這部「心跳─創造生命的故事」影片，記錄Janet夫婦從2020年5月29日起做試管嬰兒的心路歷程，對於未知的醫學領域、各種名詞，她表情驚訝地說「我們製造小孩，是真的『製造小孩』」，形容這過程中很嚇人、也很感人，「聽到寶寶的心跳聲時，一切都會變得真實」。





▲Janet（右）和老公討論許久，決定嘗試試管嬰兒。（圖／翻攝Janet IG）

▲Janet被告知流產忍不住落淚。（圖／翻攝Janet IG）

她希望以影片鼓勵辛苦求子的女人、男人、父親們、母親們，告訴她們「You are not alone（你們不孤單），讓網友深受感動，同樣曾有懷孕困擾的Melody表示光看預告就止不住流淚，蕭亞軒也留言感謝分享，粉絲們都讚美Janet是偉大而勇敢的母親，很期待看到全片播出。



