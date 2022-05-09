外媒估台灣夏季死亡數攀升 侯友宜：守住新北就守住台灣
本土的疫情升溫，外媒報導警告因台灣解封的速度太快，恐在夏季前造成前所未有的死亡率；對此，新北市長侯友宜今（9）日強調，新北市從來不逃避也會承擔，希望在浪頭上能夠守住新北就可守住台灣，盼中央更應該了解新北市的作法都是跑在前面。
侯友宜表示，新北市是全國確診個案最多的縣市，從來不逃避也會承擔，之前就快速的自主應變反應，確保醫療的量能，新北市是第一個做居家照護，也讓7萬位居家照護接受醫療的診斷；再加上新北市一直希望讓民眾抱怨連連的居隔快速轉型，中央總算在11天後改變，將居隔從被動式的管理，變成主動的自我監測管。
侯友宜指出，新北市也開出了全國最多的集中檢疫中心、2177床，目前還保有一定的量能，面對這波來勢洶洶的Omicron，本身的自主應變才是最重要；針對外媒很多的評估，新北市是希望在浪頭上，能夠守住新北就可守住台灣，更期待中央在轉換的過程當中，不要一視同仁看待整個一致性的做法，更應該了解新北市的作法都跑在前面。
侯友宜喊話，中央更理當看到前面的浪頭上來，更應支持新北市的轉換做法，才可減少民怨，更重要可減少醫事人員的負擔；新北市目標明確擺在中重症，守住醫療的量能，就不會誠如外媒所判斷的，也拜託中央支持新北市提出的解決方式，擋住新北的疫情，讓中重症死的亡率降到最低，做好面對這波Omicron的衝擊。
※【NOWnews 今日新聞
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