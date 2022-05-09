貓咪沙發上埋頭爆睡！網友全笑翻：是星期一早上的我

貓咪你這是在累幾點的？貓咪是一種每天平均要睡上15小時的生物，老貓與小貓可能要更久，幾乎都在睡眠時間度過的牠們，為的就是能在清醒時有充足體力應付玩耍、獵捕、甚至觀察周遭等行為。而國外就有一隻灰貓這天被飼主發現趴在沙發椅背上熟睡，只是牠的姿勢太逗趣，網友們看了都紛紛笑說：「根本星期一早上的我！」
原來這隻灰貓叫做「Olivia」，是飼主1年多前在街上救援回家的小浪貓，牠喜歡與黑白貓哥哥「Charlot」膩在一起，每天在一起互相打鬧玩耍。去年9月飼主夫妻生了一名女嬰，兩隻貓每天要忙碌的事情變多了，因為牠們擔任起女嬰保母，經常守候在小妹妹的身邊幫忙奴才看顧。
不過這天飼主卻在客廳看見令人印象深刻的一幕，Olivia趴在沙發的椅背上睡覺，伸出手手緊緊抱著沙發，不過牠卻將一張小臉直接埋進沙發裡，一副非常疲憊的模樣，讓飼主看了都忍不住笑說：「自從我們家有了新生兒，每晚都很煎熬之後的模樣」、「就像星期一鬧鐘響起時的我」。
網友看了影片都忍不住笑說：「貓咪太累了」、「每天早上鬧鐘響時我都是這樣」、「頭埋成那樣也太有趣了」、「貓：帶小孩太疲憊，需要好好休息」、「第一次見到貓這樣睡覺的」現在一起來看看Olivia的影片吧！（編輯：陳珮瑜）