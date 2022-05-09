COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

貓咪沙發上埋頭爆睡！網友全笑翻：是星期一早上的我

▲國外一名飼主驚見自家灰貓在沙發上爆睡。（圖／IG帳號charlot_cat_）
▲國外一名飼主驚見自家灰貓在沙發上爆睡。（圖／IG帳號charlot_cat_）

編輯中心/綜合報導

2022-05-09 12:43:59

貓咪你這是在累幾點的？貓咪是一種每天平均要睡上15小時的生物，老貓與小貓可能要更久，幾乎都在睡眠時間度過的牠們，為的就是能在清醒時有充足體力應付玩耍、獵捕、甚至觀察周遭等行為。而國外就有一隻灰貓這天被飼主發現趴在沙發椅背上熟睡，只是牠的姿勢太逗趣，網友們看了都紛紛笑說：「根本星期一早上的我！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲飼主家裡養了兩隻貓咪，分別是灰貓「Olivia」以及留小鬍子的黑白貓哥哥「Charlot」。（圖／IG帳號charlot_cat_）
▲飼主家裡養了兩隻貓咪，分別是灰貓「Olivia」以及留小鬍子的黑白貓哥哥「Charlot」。（圖／IG帳號charlot_cat_）
原來這隻灰貓叫做「Olivia」，是飼主1年多前在街上救援回家的小浪貓，牠喜歡與黑白貓哥哥「Charlot」膩在一起，每天在一起互相打鬧玩耍。去年9月飼主夫妻生了一名女嬰，兩隻貓每天要忙碌的事情變多了，因為牠們擔任起女嬰保母，經常守候在小妹妹的身邊幫忙奴才看顧。

▲由於飼主夫妻生下一名女嬰，兩隻貓瞬間升格貓保母，每天守護在妹妹身邊看顧。（圖／IG帳號charlot_cat_）
▲由於飼主夫妻生下一名女嬰，兩隻貓瞬間升格貓保母，每天守護在妹妹身邊看顧。（圖／IG帳號charlot_cat_）
▲這次的主角是Olivia。（圖／IG帳號charlot_cat_）
▲這次的主角是Olivia。（圖／IG帳號charlot_cat_）
不過這天飼主卻在客廳看見令人印象深刻的一幕，Olivia趴在沙發的椅背上睡覺，伸出手手緊緊抱著沙發，不過牠卻將一張小臉直接埋進沙發裡，一副非常疲憊的模樣，讓飼主看了都忍不住笑說：「自從我們家有了新生兒，每晚都很煎熬之後的模樣」、「就像星期一鬧鐘響起時的我」。

▲日前Olivia被飼主撞見在沙發椅背上埋頭爆睡，模樣相當逗趣！（圖／IG帳號charlot_cat_）
▲日前Olivia被飼主撞見在沙發椅背上埋頭爆睡，模樣相當逗趣！（圖／IG帳號charlot_cat_）
▲這樣還有呼吸嗎？（圖／IG帳號charlot_cat_）
▲這樣還有呼吸嗎？（圖／IG帳號charlot_cat_）
▲Olivia：昨晚帶小孩好累啊，本喵要好好睡一覺惹！（圖／IG帳號charlot_cat_）
▲Olivia：昨晚帶小孩好累啊，本喵要好好睡一覺惹！（圖／IG帳號charlot_cat_）
網友看了影片都忍不住笑說：「貓咪太累了」、「每天早上鬧鐘響時我都是這樣」、「頭埋成那樣也太有趣了」、「貓：帶小孩太疲憊，需要好好休息」、「第一次見到貓這樣睡覺的」現在一起來看看Olivia的影片吧！（編輯：陳珮瑜）


剛出拿甜點！貓皇在空紙盒裡塞好塞滿　網笑：虎皮蛋糕？

驚見櫃子橘貓「倒栽蔥耍廢」！網笑曝心聲：還原假日的我

想玩逗貓棒！小貓手太短變「抓耳朵」　網笑：舉手投降？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀