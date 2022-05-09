快篩劑之亂惹民怨　侯友宜喊話中央：因地制宜發放給地方

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侯友宜認為，新北市最重要還是要靠自己，這段時間中央有部分的試劑陸陸續續配送到新北市，期待能夠補足、滿足每個不同狀況的地方；再度向中央喊話，新北市很期待中央快篩試劑的發放方式都會因地制宜，因為各縣市的狀況不一樣，希望中央用這樣的方式守好疫情。
針對急診的醫療人力匱乏，不少醫護都在臉書上面喊話希望把急診讓給有需要的民眾，但快篩陽等同確診的措施尚未開始，會不會希望中央及早實施？侯友宜說，非常期待中央趕快實施快篩陽視同確診，已向中央呼籲確診數目大幅上升的過程中，必須要考慮到醫事人員人力及PCR的量能，提前做好部署。
侯友宜表示，先列三項在5月12日才要正式開始，其實「中央更應該加大步伐，把快篩陽視同確診個案應該先做」，不要侷限這三項，這三項不但要早一點做，且可擴大範圍做好相關的配套措施，以因應PCR量能即將面臨到一個的頂點，能夠讓醫療量能擺在中重症及居家的照護上。
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