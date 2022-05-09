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快篩劑之亂惹民怨　侯友宜喊話中央：因地制宜發放給地方

▲新北市長侯友宜表示，新北市先預購200萬劑的快篩試劑，也期待中央快篩試劑的發放會因地制宜。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.09）
▲新北市長侯友宜表示，新北市先預購200萬劑的快篩試劑，也期待中央快篩試劑的發放會因地制宜。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.09）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-09 13:20:32

快篩劑之亂引發民怨，台北市、基隆市都因快篩試劑的配發數量不足摃上中央，外界關注中央給確診人數最多的新北市多少快篩試劑？對此，新北市長侯友宜今（9）日強調，最重要還是要靠自己，新北市先預購200萬劑的快篩試劑，也期待中央快篩試劑的發放會因地制宜。

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侯友宜指出，新北市不斷的去自立自強先購買快篩試劑，目前已預購200萬劑的快篩試劑：至於中央對新北市快篩試劑的支援，則期待是因地制宜，隨縣市的疫情狀況不一樣，適時的調整、補助地方快篩試劑的不足，不管台北、基隆或新北都是在這次疫情較嚴重的地區，也希望中央能夠全力的支持。

侯友宜認為，新北市最重要還是要靠自己，這段時間中央有部分的試劑陸陸續續配送到新北市，期待能夠補足、滿足每個不同狀況的地方；再度向中央喊話，新北市很期待中央快篩試劑的發放方式都會因地制宜，因為各縣市的狀況不一樣，希望中央用這樣的方式守好疫情。

針對急診的醫療人力匱乏，不少醫護都在臉書上面喊話希望把急診讓給有需要的民眾，但快篩陽等同確診的措施尚未開始，會不會希望中央及早實施？侯友宜說，非常期待中央趕快實施快篩陽視同確診，已向中央呼籲確診數目大幅上升的過程中，必須要考慮到醫事人員人力及PCR的量能，提前做好部署。

侯友宜表示，先列三項在5月12日才要正式開始，其實「中央更應該加大步伐，把快篩陽視同確診個案應該先做」，不要侷限這三項，這三項不但要早一點做，且可擴大範圍做好相關的配套措施，以因應PCR量能即將面臨到一個的頂點，能夠讓醫療量能擺在中重症及居家的照護上。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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