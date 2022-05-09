中重症+71例！今年最小重症個案「僅8月大」插管用呼吸器
中央流行疫情指揮中心表示，今（9）日本土個案增40263例，已連三日破4萬例，其中中重症有71例，分別為52人中症、19人重症，有12例死亡，醫療應變組副組長羅一鈞指出，此次增加一名「8個月大女嬰」，是目前年齡最小的重症個案，上一次是10個月大。
羅一鈞說明，該名女嬰沒有慢性疾病，他在5/4開始發燒燒到39度，有到大醫院掛急診檢查，不過後續狀況穩定後就返家觀察，但後續兩天餵奶量下降，出現活力減退等情形，且發燒也持續，後續出現局部抽蓄又再送到急診，因已出現嚴重的警示徵兆，安排住院後還是持續抽蓄、低血壓，住進加護病房，目前狀況穩定，插管並使用瑞德西韋、類固醇以及神經系統抗癲癇等藥物治療中。
在死亡個案部分，羅一鈞說，今新增12例染疫死亡個案，年齡在50歲到90歲，其中有3例未接種疫苗。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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