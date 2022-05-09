獲蔡英文提名監察院副院長　李鴻鈞：將退親民黨職

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李鴻鈞指出，休息了兩年多，這兩年多也讓他沉澱了非常多，也想了非常多，經過這兩年沉澱，可以再次為這個國家貢獻力量，他就義不容辭接受提名，接著下來要行使同意權，立法院等於是他的娘家，在這邊待五屆，他會很努力尋求跨黨派立法院同仁的支持。
李鴻鈞表示，他在接到總統府訊息後，第一時間跟親民黨主席宋楚瑜面報，也得到他的鼓勵勉勵還有信任、提點，「我念茲在茲希望監院是一個獨立的機構，更應該要秉持這個方向，用跨黨派精神行使監院職權」，監院是合議制，他會盡量跟未來如果進入監院，跟監院同仁包括陳菊院長，好好的來扮演監院角色。
針對徵詢過程，李鴻鈞表示，他還沒直接跟蔡英文見面對話，而是總統府秘書長李大維上週親自電話聯繫，「說總統要針對監院副院長提名我，希望我做好一切準備。」
媒體詢問何時能夠跟立委見面？李鴻鈞表示，依照慣例應該是李大維會帶他到立法院，跟立法院長、各黨派總召尋求拜會跟支持，時間不是他可以主動，他會配合總統府秘書長來立院尋求支持。他強調，監院跨越黨派，沒有政黨色彩，「最主要我五屆立委的角色也是跨黨派，立院都知道我的作為，會以最大努力尋求支持。」
李鴻鈞指出，監院是超黨派，必須要辭掉親民黨秘書長職位，要退黨，這也是必須做到，這是基本原則，他也會維持守住這個原則。工程背景是他最大專業，公共工程有很多問題，監院針對公共工程這區塊需要他補強，會扮演好該扮演角色，同時也做過台日聯席會副會長，日本跟我們關係非常緊密，這也可以當成平台，繼續扮演好他的角色，國會外交之後到監院或許可以盡力。
針對辭黨職後親民黨的發展，李鴻鈞表示，這就是他跟宋楚瑜面談、這也是他考慮非常久的問題，個人、黨或國家問題，跟宋楚瑜面報時，宋楚瑜鼓勵在什麼職位就扮演什麼角色，親民黨未來發展，宋楚瑜有大智慧，應該會繼續帶領，一旦要接受這個職位挑戰，政黨私情必須放下。沒有偏綠偏藍問題，監院就是他再三提過，要跨越黨派，進入監院要跟黨切割一乾二淨，站在人民權益，這才是天職，既然願意接受這個職位，就要遵守這個原則。