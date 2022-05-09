新冠肺炎若降第四類傳染病 陳時中：未來很難公布確診數
近來台灣疫情升溫，本土確診數連日破萬例，有專家呼籲，為避免癱瘓醫療量能，應將新冠肺炎調降至第四類傳染病。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9）日在立法院證實，待本波疫情過後會做準備，可能於7月中實施。不過，陳時中在下午例行記者會上表示，若新冠肺炎改為第四類傳染病，未來將很難公布確診數。
陳時中今赴立院衛環委員會，會前接受媒體聯訪時說明，等待這一波疫情過了以後，才可能開始做準備，將新冠肺炎調降至第四類傳染病。而第五類跟第四類法定傳染病有很大差異，第五類有強制管制，第四類則是一般管制。
另外，今日下午例行防疫記者會上媒體詢問，若新冠肺炎從第五類傳染病降至第四類，未來是否會繼續公布確診病例數字？陳時中則回應，基本上未來分類降級很難公布相關確診數目，因可能沒有搜集資料。
此外，有專家指出中南部疫情進度恐比北部慢2週，5月底中南部可能會破萬例，若大家還疏於防疫，恐怕會有出現另一波高峰。對此，陳時中表示現今要文明有序的共存，完全清零已經是不可能的事，故要看看如何在傷害較小的情況下，逐步接受現在疫情的狀況，這也是目前正在努力的方向，而一定程度的染疫，是形成自然保護裡的其中一環。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞
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