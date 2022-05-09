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買嘸快篩引民怨！陳時中解釋2原因：約2到3周可達平衡

▲買嘸快篩引民怨！陳時中解釋2原因：約2到3周可達平衡。（圖／記者李春台攝，2022.05.03）
▲買嘸快篩引民怨！陳時中解釋2原因：約2到3周可達平衡。（圖／記者李春台攝，2022.05.03）

編輯中心/綜合報導

2022-05-09 15:39:17

國內本土確診數攀升，民眾紛紛搶排隊購買實名制快篩試劑，9日上午，全台8大通路陸續販售快篩試劑，外界也質疑，先前買不到快篩引發民怨，對此，指揮官陳時中表示，目前每日會提供40萬份快篩，給藥局做實名制購買，但他也解釋2點原因，一是進貨問題、其次是藥局也無法整天賣快篩，並表示約2到3周後可達平衡。

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▲（圖／記者許若茵攝，2022.05.09）
▲買嘸快篩引民怨！陳時中解釋2原因：約2到3周可達平衡。（圖／記者許若茵攝，2022.05.09）
據了解，上月28日快篩實名制上路，全國近5000家健保特約藥局、衛生所都可購買，民眾持健保卡可購買1組5份的試劑、價格為500元，同時以身分證單雙尾數做分流，不過卻出現民眾排隊、卻頻頻買不到試劑的狀況。

對此，陳時中表示，現階段每天會提供40萬份快篩試劑，給藥局以實名制讓民眾購買；而公費快篩試劑，則是地方政府統計居隔、確診者的數量。陳時中提到，9日開放8大通路販售快篩試劑，而價格由市場機制決定，約2到3周之後，供需應就可以達平衡。（編輯：林盈君）

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