監院突襲二度彈劾檢察官　劍青檢改點名高涌誠干預司法

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劍青表示，監委高涌誠以枝微末節的程序問題，於2019年間恣意彈劾陳隆翔，據已披露資訊顯示，高涌誠在約詢過程中揚言「曲棍球案已緩起訴確定，要能翻案、重啟偵查的方式之一，就是將檢察官彈劾」，大剌剌踐踏檢察獨立的紅線，結果被職務法庭兩個審級狠狠打臉，判決陳檢察官並無違失，不受懲戒。
劍青指，高涌誠不僅不對烏龍彈劾道歉，還自己操刀二度就同一案（曲棍球案）重複彈劾，完全無視「一事不再理」的基本法理。一次咬不死，找碴再咬一次，務求「弄死」一個在基層兢兢業業的辦案檢察官。
劍青質疑，高涌誠前為司改會執行長，為何一反常態，不斷指責檢察官沒有提起公訴？難道只因為要幫前立委段宜康「如果我說的不是事實，願當眾吞下三顆曲棍球」的宣示來解套嗎？依「人權律師」出身的「人權」監委高涌誠的超低起訴標準，假如陳隆翔將直接證據不足的理事長起訴，法院判無罪的話，責任算誰的？高涌誠是否就要對承審法官彈劾、移送？「反正話都你在說，你要彈劾就彈劾」。國家公器被這樣糟蹋濫用，令人痛心。
前（2020）年6月底，蔡總統「再度」提名高涌誠任監委，劍青檢改當時已指出，高涌誠有重大干預司法獨立的爭議，請立法院從嚴審查，但仍順利通過，讓人疑惑。我們要公開請問陳菊院長，您領導的所謂「人權」監察院，到底要放任「人權」監委踐踏人權到什麼時候？
劍青檢改表示，我國乃法治國家，檢察官基於客觀中立，依法偵辦犯罪，不受任何外力干涉。政治權貴嫻熟法律，試圖透過各種途徑干預司法個案。所幸近年來，法治觀念進步（並非法治進步），政治不得干預司法已是普遍常識。但少數監委自己本在經營律師事務所，又把司改當門好生意，或與政治權貴結交投其所好，導致法治倒退淪喪，實為我國之悲哀。