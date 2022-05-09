主播被要求「報自己死訊」 《預報》女星最後真的過世了
南韓電影《死亡預報》集結千玗嬉、申河均、2022百想影后李慧英等人共演，故事敘述女主播世拉（千玗嬉 飾）接到一通電話，對方要世拉報導自己的死訊，後來世拉周遭開始發生一連串怪事，而驚人結局更讓觀眾驚呼：「最後的反轉真是嚇死人了！」片中提及的母女關係、職場競爭、社會悲劇等議題，也令觀眾感同身受。
李慧英6日憑《在你面前》獲得第58屆「百想藝術大賞」影后殊榮，她在《死亡預報》中飾演千玗嬉的母親「素貞」，是對於新聞主播一職十分執著的人物，雖然十分愛護女兒，卻又展現出不尋常的欲望。李慧英也對首度合作的千玗嬉讚譽有加，她表示：「千玗嬉具有領導一切的能力，她就像大家的姐姐，是名擁有許多優點的演員。看著她演戲時，我覺得她真的太優秀、太耀眼了！」
申河均在《死亡預報》中飾演死去病患的精神科主治醫生「仁浩」，他的存在令「世拉」混沌不安。申河均為了詮釋催眠醫生，還與催眠治療師見面，親自觀摩催眠治療的過程，他表示：「這個角色雖然神祕，但為了表現出身為醫生執著和敏感的部分，我和導演不斷討論、塑造角色。」
主演千玗嬉和申河均，特地錄影問候台灣觀眾，他們表示：「以一通傳達自己死訊的可疑電話所展開的《死亡預報》，將以新穎的情節和懸疑元素令觀眾們樂在其中，希望台灣觀眾也能多多支持本作！」《死亡預報》5月13日在台上映。