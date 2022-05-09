立委爆：資本額3百萬動物藥商接3.8億快篩訂單　登記農舍

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黨團書記長萬美玲表示，高登環球生醫公司其營業登記地址「人去樓空」，而弘朗生物科技的營業地址，則是在一間民宅中；高登環球生醫公司登記資本額200萬元，承攬衛福部16.5億元採購案，而弘朗生物科技登記資本額為330萬元，取得衛福部3.8億元，400萬劑快篩劑採購案，兩家公司都取得政府上億元的標案，衛福部有義務跟國人說明。
萬美玲表示，高登環球生醫公司在遭到國民黨團踢爆時聲稱，就算是虧本也要救台灣，聽到讓人感動，但也感到莫名其妙。以動物用藥起家的弘朗生物科技，接下衛福部3.8億元快篩試劑進口標案，看起來這些公司都是賺取政府的「資訊財」，能夠比多數人早先取得相關資訊，不論是小吃店變更成生醫公司，還是營業項目作調整，都能夠如期趕上這波緊急採購，實在是啟人疑竇，國民黨團質疑，到底是邀約或是安排這些廠商能夠順利承接快篩試劑採購案？是誰先透露出相關訊息給這些廠商？反觀小老百姓，完全不知道政府現在的防疫政策是什麼，買快篩試劑只能不斷的排隊、排隊、再排隊。
萬美玲表示，陳時中部長指責國民黨團踢爆高登案是「政治干預商業」，但看在人民眼中，是政府用「政治迫害百姓」，政府早就知道要與病毒共存，但是快篩試劑整備完全不足，讓老百姓必須排隊購買，緊急採購又是不清不楚的黑幕重重，這一串問題，不是陳時中一句「政治干預商業」就能掩蓋。
衛環委員會召委林為洲表示，衛福部核准10家可緊急進口快篩試劑廠商，其中所打著生物科技的公司，「完全顛覆觀念」。弘朗生物科技公司是以動物用藥為主，類似動物藥品的代理商、分銷商，但是其登記地址卻是一戶民宅，在國人對生物科技的印象中，應該是設在內湖科技園區、南港軟體園區的規模，而弘朗生物科技在經濟部網站的公司簡介稱「熱情創新是弘朗的基本精神」、又說他們「擁有最新的基因生物檢測技術」，林為洲質疑，登記所在地址的透天厝民宅，裡面有實驗室？有基因檢測技術？這樣也能夠是EUA廠商，拿到政府標案？真的有能力嗎？財力真的足夠嗎？
林為洲表示，為何衛福部尋商的廠商，都是讓人產生疑慮的廠商？難道內科、南軟園區找不到更好的廠商嗎？動輒上億元的標案，得標廠商的資格和身分，不斷地出現令人質疑地方，難道衛福部都很放心廠商都能如期交貨？還是因為是緊急採購案，所以只要參加都可以？萬一到了5月底交不出貨，誰要負責？還是再來罵人？只要敢說出數量，就給你採購數額？難道不怕廠商準備不及，交不出快篩試劑嗎？難道國民黨團提出合理的懷疑，都不能夠質疑？
立委洪孟楷也指出，當初10家廠商，總共5270萬劑快篩，高登環球一家就佔1700萬劑，是整體的32%，而第二量多的廠商僅1000萬劑；高登公司明顯與其他公司相比量多的離譜。如果沒有踢爆，肯定也無法履約，衛福部難道都沒有查核？
洪孟楷表示，有兩家廠商各保證1000萬劑快篩，其中「新富偉生物科技股份有限公司」更被踢爆綠友友；據媒體報導「新富偉公司負責人簡美琴曾違反政府採購法規定，但包含她本人與董事簡承盈、簡君全卻都是民進黨支持者，捐過政治獻金。簡美琴哥哥簡承盈，還是衛福部長陳時中的學弟。」國人不禁要問，「為何總是有關係的人能夠取得高額標案？」
另外，洪孟楷在強調，「因思銳國際股份有限公司」簽約進口一百萬劑快篩，其前身是以倒閉的遊戲公司，代理線上遊戲。他質疑，難道又是小吃店傳奇翻版？再者該公司之前有倒閉紀錄，且多起勞資糾紛新聞，例如：『在「因思銳遊戲總局」公司擔任司機的許姓男子，離職後不滿公司沒有給足加班費，向台北地方法院提告追討，許男在法庭上拿出近400張的派車單。』要求衛福部應好好審視，避免之後快篩無法交貨。