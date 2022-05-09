調整校園防疫措施！「九宮格」停課新制　6大QA一次看懂

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一、新規範上路，之前隔離的國高中、大學生適用新規嗎?
教育部自5/8起調整校園防疫措施，取消原全校1/3或10班以上班級有確診者或密切接觸者，得實施全校停課的規定，改以確診個案為核心，但此規定不溯及既往，8日前遭隔離的學生，仍須按原本規定施行。
二、班級同學有人確診，哪些人需要暫停到校?
不同年齡層及就學階段，有各自措施，學校仍可考量運作量能，調整授課方式，並通報主管機關備查。
▲教育部公布國小及幼兒園防疫規定。（圖／教育部提供）
●國小、幼兒園
確診個案如果在確診前2日曾到過學校，其所屬班級同學、導師，全班暫停實體教學3天，另由學校提供1人1劑快篩試劑。補習辦、安親班及課後照顧中心也比照辦理，所需快篩由學校發放，不重覆提供。
●國高中職
確診個案同班同學不須居隔，但確診個案若確診前2天內曾到校上課，該生所屬班級座位九宮格的同學，實施3天「防疫假」停止到校，並由學校提供1人1劑快篩試劑，補習班比照辦理。
●大專院校
取消全校性暫停實體課程方式，另外學校可授權教授與學生討論，在上課班級出現確診者或居家隔離學生時，依專科以上學校遠距教學實施辦法規定，實施遠距教學至學期末，不用通報教育部。
●各級學校社團活動等
若和確診個案於確診前2天內，有摘下口罩共同活動15分鐘以上的人員（含教師、學生、教練等），實施3天防疫假，並由學校提供1人1劑快篩。
▲教育部公布國高中防疫規定。（圖／教育部提供）
三、室友確診相關規定為何?
指揮中心日前宣布，同寢室室友比照「同住親友」，需居家隔離，並由學校依規定發放3劑快篩試劑。另外校內外住宿生確診或居隔，由教育部補助學校積極協助返家或在租屋處進行居家照護或隔離為原則。
如有困難情形，須於學校宿舍進行居家照護或隔離者，學校以擴充隔離宿舍或於集中檢疫所安置隔離者，一般宿舍受調度為隔離宿舍；若宿舍量能難以承載而無法兼顧其他學生住宿生活需求，得針對實體課程進行授課方式調整，再視宿舍量能調整情形，適時恢復實體課程。
四、師生、家長請假類別，會不會列入缺勤紀錄?
學生若因確診、居家隔離、防疫假等因素無法到校，不會列入出缺勤紀錄，另外教職員確診請公假；因同住親友確診需居隔，則請防疫隔離假；如果家長需照顧學齡子女，得申請防疫照顧假。
五、不在匡列「九宮格」內，可以請防疫假嗎？本屆國中會考會受影響嗎?
校方可依個案認定，並給予防疫假，此假別不會納入學生個人出缺勤紀錄，也不會因此扣其學業成績評量。另外針對5/21、5/22舉辦的國中會考，將採確診者補考方式辦理，居家隔離、居家檢疫、自主防疫者依類型不同，分別至個別隔離試場應試，自主健康管理者則至一般考場應試，一般試場與第二類備用試場動線各自獨立規劃。
六、防疫假3天結束，第4天就可以返校嗎?
只要第3天快篩呈陰性，第4天即可到校，校方亦不會檢查快篩結果。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。