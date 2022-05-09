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高雄今新增1882　陳其邁預測明天各縣市疫情還會往上走

▲高雄市今天新增1882例確診病例，市長陳其邁預測明天各縣市疫情還會往上走。（圖／高市府提供）
▲高雄市今天新增1882例確診病例，市長陳其邁預測明天各縣市疫情還會往上走。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-09 16:41:59

高雄市今(9)日新增1910例本土病例，扣除轉銜外縣巿的28案，增加病例數為1882例，其中，社區因症就醫有1146人，市長陳其邁認為，社區風險攀升當中。陳其邁表示，因為假日或母親節效應，數字屬於假性減少，實際上曲線還是往上升，預期明天各縣市病例數還會往上走。陳其邁表示，目前高雄疫情已從家庭職場群聚演變成餐飲娛樂或菜市場等人潮多的群聚，顯示有社區傳播的現象。

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▲各縣市新增新冠肺炎個案３日平均線。（圖／高市府提供）
▲各縣市新增新冠肺炎個案３日平均線。（圖／高市府提供）
陳其邁也說，疫情出現社區傳播現象，餐廳、娛樂場所、賣場染疫風險有增加，染疫風險從家庭、職場，逐步轉為到娛樂場所，在可能脫下口罩的場所，都要提高警覺。

▲5月9日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲5月9日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
分析高雄市今天1882例中，隔離期間因轉陽有109例、外縣市旅遊史95例、特定娛樂場所14例、密切接觸者1639例、新案疫調有25例。進一步釐清密切接觸者樣態，同住親友654例、餐飲娛樂298例、職場校園607例、高風險場域80例。同時就確診者年紀分析，以20至30歲居第一位，其次為31至40歲、41至50歲，是活動力較高的一群。

▲5月9日高雄市新冠肺炎個案採檢分析。（圖／高市府提供）
▲5月9日高雄市新冠肺炎個案採檢分析。（圖／高市府提供）
▲某精神病院確診個案統計。（圖／高市府提供）
▲某精神病院確診個案統計。（圖／高市府提供）
衛生局簡任技正潘炤穎證實，高雄有一家精神專科醫療院所出現群聚案，總計有10名員工、82住民確診，分布狀況為該醫院2樓有4員工、24住民確診，3樓則有6員工、58住民確診，共計10員工、82住民染疫，中重症住院有7人。另有一家住宿行長照機構出現群聚案，員工加住民117人中，有2名員工確診、10名住民確診，侵襲率10.3%。

▲為方便關懷包發放流程，高雄市長陳其邁宣布，高雄關懷包得來速將在後天（5/11週三）開始上路。（圖／高市府提供）
▲為方便關懷包發放流程，高雄市長陳其邁宣布，高雄關懷包得來速將在後天（5/11週三）開始上路。（圖／高市府提供）
因應確診人數逐漸攀升，陳其邁宣布，高雄關懷包得來速將在後天（5/11週三）開始上路，地點在38個行政區區公所，時間為早上9點到晚上9點。

▲關懷包得來速領取流程。（圖／高市府提供）
▲關懷包得來速領取流程。（圖／高市府提供）
陳其邁表示，後天開始，高雄38行政區區公所將設置關懷包得來速，民眾收到確診簡訊後的2小時，就可以請同住家人或親友以騎車、開車或步行方式，到得來速領回關懷包（含篩劑）。代領親友需準備身分證，以及確診者的身分證或健保卡，並提供確診者及同住家人人數（含小孩），區公所核對資料就可領回關懷包（含篩劑），內含泡麵、點心、酒精等等。

陳其邁表示，未來確診人數會增加，所以優化行政流程，假如有確診，會以家戶為單位，領一包回去。如果真的無人可以代領，可以撥打生活關懷中心電話，會由里幹事親自發送。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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