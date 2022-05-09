高雄今新增1882　陳其邁預測明天各縣市疫情還會往上走

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分析高雄市今天1882例中，隔離期間因轉陽有109例、外縣市旅遊史95例、特定娛樂場所14例、密切接觸者1639例、新案疫調有25例。進一步釐清密切接觸者樣態，同住親友654例、餐飲娛樂298例、職場校園607例、高風險場域80例。同時就確診者年紀分析，以20至30歲居第一位，其次為31至40歲、41至50歲，是活動力較高的一群。
衛生局簡任技正潘炤穎證實，高雄有一家精神專科醫療院所出現群聚案，總計有10名員工、82住民確診，分布狀況為該醫院2樓有4員工、24住民確診，3樓則有6員工、58住民確診，共計10員工、82住民染疫，中重症住院有7人。另有一家住宿行長照機構出現群聚案，員工加住民117人中，有2名員工確診、10名住民確診，侵襲率10.3%。
因應確診人數逐漸攀升，陳其邁宣布，高雄關懷包得來速將在後天（5/11週三）開始上路，地點在38個行政區區公所，時間為早上9點到晚上9點。
陳其邁表示，後天開始，高雄38行政區區公所將設置關懷包得來速，民眾收到確診簡訊後的2小時，就可以請同住家人或親友以騎車、開車或步行方式，到得來速領回關懷包（含篩劑）。代領親友需準備身分證，以及確診者的身分證或健保卡，並提供確診者及同住家人人數（含小孩），區公所核對資料就可領回關懷包（含篩劑），內含泡麵、點心、酒精等等。
陳其邁表示，未來確診人數會增加，所以優化行政流程，假如有確診，會以家戶為單位，領一包回去。如果真的無人可以代領，可以撥打生活關懷中心電話，會由里幹事親自發送。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。