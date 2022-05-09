北市第二處「車來速」篩檢在木柵！黃珊珊：最快週三上線
新冠肺炎疫情在全台灣持續升溫，台北市今（9）日的本土確診數來到7057例。台北市政府今日下午也臨時召開北市防疫記者會，由副市長黃珊珊主持。黃珊珊表示，因應疫情緣故，原本僅在北士科成立的車來速快篩站，將會在文山區的木柵捷運機廠附近開設「南區車來速」，最快將會在週三上線。
由於台北市長柯文哲今日請假處理私人事務，因此北市防疫記者會由副市長黃珊珊主持召開。而因應疫情持續升溫，台北市政府也協調室內轄下各大醫療院所，持續增加「防疫急門診」的開設，目前已經增加到22個急門診，且持續會同醫療院所溝通，希望視疫情狀況而因應民眾看診的人潮。
而針對「車來速篩檢站」的部分，副市長黃珊珊在議會質詢時，先提到規劃將在南區開設新點，不過柯文哲隨即否認，現階段以北士科的篩檢站為主，暫不考慮開設新的車來速篩檢站；不過本週黃珊珊再度宣布，將於文山區的木柵捷運機廠附近開設新的車來速篩檢站。
黃珊珊也感謝萬芳醫院願意提供人手協助，目前也在該地建設相關設施，包含機電以及網路等設備，預計最快周三會正式上線運行。
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