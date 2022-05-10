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家有抽菸成員　衝突如何解？父母必懂的那些事

▲家中有抽菸成員，即便兒女已成年也仍是父母難解及頭痛的問題。（圖／Shutterstock）
▲家中有抽菸成員，即便兒女已成年也仍是父母難解及頭痛的問題。（圖／Shutterstock）

生活中心/綜合報導

2022-05-10 11:00:00

台灣現今多有成年子女與父母同住的狀況，家庭成員之間的生活磨合可說是家家必得克服的經，但近來疫情期間居家時間拉長，家中子女若有菸癮，擔心戶外染疫風險，進而在室內或陽台抽菸，便會讓全家暴露於二手菸、三手菸的危害之中。吸菸這件事更成家庭衝突的主因之一。除了傳統紙菸帶來的問題，近年包括加熱菸在內的「新興菸品」，也在各國掀起能否減害，或疑似有助戒菸的討論。這些無菸父母搞不懂的事，往往成為兩代間相處上頻頻產生摩擦的原因。

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日前《菸害防制法》全文修正草案已進入立法院審議，除了將吸菸年齡上修至20歲，也將對新興菸品進行規範，對加熱菸和電子煙採「一開一禁」的管理模式，希望透過立法管制朝向減害、減菸生活為目標邁進。國民黨立委張育美則認為，不只是18-20歲的年輕人，現代人普遍對於網路使用相當熟悉，網路無法可管的「非法銷售」和不明來路的品質更是值得探討的問題，因此主管機關有義務在修法前提出一套完整的網路稽查規劃。

另外也有一派說法，認為「紙菸」才是最大健康殺手，一支紙菸燃燒後將產生7000多種化學物質，其中73種還是一級致癌物，而台灣每20分鐘就有一人死於紙菸的傷害。紙菸不單對抽菸的人有影響，二手菸對周遭親友的傷害一樣巨大。相對來說，新興菸品如加熱菸，使用加熱菸草的方式產生氣霧，根據近期陽明交通大學最新發表的台灣首份針對加熱菸與傳統紙菸危害物質的調查數據顯示，「未直接高溫燃燒菸草」已證實能大大減少危害及潛在危害性化學物質產生，較傳統紙菸煙霧各減少約2成至9成。若能建立有系統的管理，也許才是遠離非法菸品、邁向減害的一種選項。

因此，父母除了尊重成年子女的自我選擇外，若想關心子女，應該更清楚了解菸品種類及危害，才能清楚的與其溝通；而政府也需要從經濟、教育、同儕效應等方面做全面的考量，不管是減害或是除害，政府都應正視教育，並有效管理菸品管道，才能避免無法控管的局面，真正達到菸害防制的目標。



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1．https://www.discovergobeyond.com/gc/ch
2．https://health99.hpa.gov.tw/theme/4
3．https://casaa.org/education/

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