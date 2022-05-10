家有抽菸成員　衝突如何解？父母必懂的那些事

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另外也有一派說法，認為「紙菸」才是最大健康殺手，一支紙菸燃燒後將產生7000多種化學物質，其中73種還是一級致癌物，而台灣每20分鐘就有一人死於紙菸的傷害。紙菸不單對抽菸的人有影響，二手菸對周遭親友的傷害一樣巨大。相對來說，新興菸品如加熱菸，使用加熱菸草的方式產生氣霧，根據近期陽明交通大學最新發表的台灣首份針對加熱菸與傳統紙菸危害物質的調查數據顯示，「未直接高溫燃燒菸草」已證實能大大減少危害及潛在危害性化學物質產生，較傳統紙菸煙霧各減少約2成至9成。若能建立有系統的管理，也許才是遠離非法菸品、邁向減害的一種選項。
因此，父母除了尊重成年子女的自我選擇外，若想關心子女，應該更清楚了解菸品種類及危害，才能清楚的與其溝通；而政府也需要從經濟、教育、同儕效應等方面做全面的考量，不管是減害或是除害，政府都應正視教育，並有效管理菸品管道，才能避免無法控管的局面，真正達到菸害防制的目標。
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1．https://www.discovergobeyond.com/gc/ch
2．https://health99.hpa.gov.tw/theme/4
3．https://casaa.org/education/