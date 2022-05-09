勞工確診請假依4擇1即可 陳其邁：遇問題與市府聯繫
高雄市勞工局長周登春今(9)日在出席防疫會議時表示，勞工朋友確診請假可依據包含醫院簡訊通知、個案隔離治療通知書、健保快易通App檢測結果、高雄市衛生局確診通知簡訊，4擇1即可。陳其邁強調，勞工請假權益一定要獲得保障，若有遇到相關困難，可隨時和高雄市勞工局聯繫。
新冠肺炎疫情日益嚴重，不僅勞工朋友陸續染疫，就連市府員工都有人陸續確診，許多職場陸續出現確診者，近日更有光電公司，主管竟在群組內說「居隔期間停班沒薪水領領，還會害其他人也沒錢拿」，甚至指出Omicron多為輕症，要求員工無症、輕症不要主動快篩，該宣導不僅影響勞工權益，甚至意圖「規避、妨礙」疫調，衛生局也指出，若屬實將開罰6萬元以上30萬元以下罰鍰。對此，勞工局長周登春特別在今天防疫記者會上，說明勞工請假相關規定。
周登春表示，勞工確診新冠肺炎請假權益上，若請特別休假依法要給全薪、普通傷病假給半薪，若請事假則沒有薪水。請假方式部分，若勞工在假日得知確診，可委託他人代辦請假手續。如因故未能在請假時提供相關證明文件，可在事後補辦。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。