背負獨裁家庭原罪！小馬可仕不需老媽助攻　反靠抖音洗白

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兩人唯一的兒子「邦邦」在3歲時曾天真表示想當個太空人，但母親伊美黛從他3歲時，就希望他成為菲國總統。隨著年歲增長，這名「政二代」自然承其父母政治庇蔭，踏上治理這條路。小馬可仕曾先後就讀於牛津大學聖艾德蒙學堂、沃頓商學院，但都未能順利畢業，僅領到就業證書；返國的原因是當時受到父母安排，回到故鄉出任北伊羅戈省副省長，那是1983年的菲律賓，當年的他只有23歲，任期3年一滿就又受到「地方愛戴」坐上省長的位置。
然而也是在1983年，時任總統的老馬可仕因為政權暴力、貪腐與選舉舞弊等諸多弊病，國內發生一連串的示威抗議活動，導致在1986年爆發「人民力量革命」這場非暴力的政治運動，眾叛親離的馬可仕在美國雷根政府的勸說下，只好帶著全家出逃到夏威夷，終結其20年的統治。
直到伊美黛獲准於1991年回到菲律賓，這家人才回到屬於馬可仕的地盤－北伊羅戈省，只不過那個時候家裡的男性支柱只剩小馬可仕，其父已病逝在檀香山，替其獨裁者人生劃下句點；再次回到母國的小馬可仕有意重返政壇，從自己最熟悉的北伊羅戈省當起省長，再代表其選區出任菲律賓眾議院議員；並於2016年的大選上敗給現任副總統羅貝多（Leni Robredo），當時小馬可仕就曾經放話，對於總統職位是「永不說不」（Never say never）的，從此可一窺他早已為了2022年的總統大選開始布局。
如今64歲的他在2022年總統大選前挾帶大量民意，尤其是佔本屆選民組成超過一半的青壯年族群（18歲至49歲）多數支持，這得歸因於多數感性的菲律賓選民只看候選人個人特質，不在乎政黨、經歷與政績，過去曾帶領菲律賓經濟起飛、度過「黃金年代」的老馬可仕自然成為兒子的護身符。
許多西方媒體訝異於這名獨裁者之子竟然不必背負父親當年戒嚴時期囚禁7萬人、虐待和處決超過6千名異議分子的「原罪」，但其實在2016年的副總統選舉期間，小馬可仕就因為上了電視辯論節目，被競爭對手揪著父親極權鎮壓、學歷不佳、貪腐竊國等層面攻擊，最終導致以些微差距落敗，清楚知道自己「主客場優勢」的小馬可仕在這六年來努力透過蓬勃發展的社群媒體開始了「洗白之路」。
小馬可仕選前的民調支持率一度高達56%，分析多半認為這得歸功於社群媒體，尤其是在TikTok上的政治宣傳。小馬可仕在國際版抖音「TikTok」有150多萬訂閱人數，YouTube頻道則有227萬名訂閱者，臉書上也有超過530萬的粉絲數，這些社群媒體成為了他最好的政治宣傳工具。
根據專門針對2022菲律賓大選進行事實核查的「Tsek.ph」指出，競選期間小馬可仕團隊在社群媒體上分頭進行加強小馬可仕光環的「正面影響」與損害對手的「負面形象」宣傳；例如在過去數十年來，菲律賓國內教科書上對於老馬可仕歌功頌德的部份從沒有更改，只有約5%的頁面提及馬可仕獨裁政權；選戰期間更是出現許多淡化獨裁統治標籤，將殘酷鎮壓和貪腐的時代描寫成菲律賓「黃金時代」的影音內容，這些影片片段有些緬懷過去美好、有些指責革命後上任政府並未造福百姓，多半出現在TikTok平台上，臉書和YouTube則充斥大量宣傳不實資訊（Misinformation）的直播內容，而且多半「講完就刪」無法控管也沒有證據。
菲律賓維基協會 （WikiSocPH）也指出，在老馬可仕的維基百科頁面上不時有人會刪除其戒嚴統治時大量國民被害、國家治理混亂及貪污盛行等的描述，儘管協會表示會將不合理的修改恢復原狀，但刪改的用意在於讓讀者們於搜尋、閱讀時，產生「戒嚴時期也沒那麼糟糕」的感覺。
這導致大部分的年輕人選擇支持馬可仕、而非支持價值觀較多元、開放的羅貝多之比例，甚至比年長者還要高的奇特現象。如今這些年輕的菲律賓選民多半未曾接觸過馬可仕36年前的獨裁政權年代，許多支持者會認為獨裁政權為菲律賓帶來不幸是遭到政敵包裝過後的攻擊，或對這類控訴不甚在意；反對者則被其他年長選民批評「沒活過那個年代」。
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此外，為了打造小馬可仕親民形象，競選團隊在各大活動中都會隨行拍攝下大大小小的訪問，並將小馬可仕塑造成「新好男人」的形象，小馬可仕妻子麗莎（Liza Marcos）更在選前半年指出，小馬可仕是陪家人在家觀看Marvel電影《蟻人》（Ant-Man）時，才下定決心要「出來選」。
綜觀他各大社群媒體或影音平台，有關小馬可仕溫馨的家庭Vlog、惡整老婆小孩或兒女出面吐露心聲等種種離不開家庭溫情美好的影音內容，經常超過其他影片瀏覽數。這些影音不僅加強選民對他的好感，也淡化了他身上的負面標籤，數以萬計的菲律賓人看不見他的家族在菲北省份穩固政治基礎，幾乎所有家人都當過一輪省長或議員的「權」，也看不見馬可仕家族在流亡後數百億的資產去向至今仍未有調查結果的「貴」，只看見小馬可仕親和、友善、充滿抱負的那一面。