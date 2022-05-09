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落實社區監測　陳其邁：快篩試劑持續加購中

▲高雄市長陳其邁今天表示，高雄市有機場、港口，比較複雜，為落實社區監測，未來確診個案還會愈來愈多，仍會持續加緊採購快篩試劑。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁今天表示，高雄市有機場、港口，比較複雜，為落實社區監測，未來確診個案還會愈來愈多，仍會持續加緊採購快篩試劑。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-09 18:12:44

針對高市府採購快篩決策過程，市長陳其邁今（9）日表示，高雄市有機場、港口，比較複雜，為落實社區監測，當時就大量採購、做好準備；未來確診個案還會愈來愈多，仍持續加緊採購中。

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陳其邁今天下午主持防疫會議後記者會時，針對審計部資料指出，今年1至4月，高雄市花了5200萬元採購快篩試劑，台北市只花了53萬元，採購金額差距頗大，做出上述表示。

陳其邁表示，根據疾病流行期間不同狀況做判斷，之前有高雄港染疫，當時研判要落實社區監測不管是快篩試劑或防疫物資，就大量採購持續做好準備。

陳其邁指出，北部地區3月左右不明感染源慢慢增加，當時中央共同供應契約快篩試劑1支59元，之前1支要上百元，當時覺得要快速增補快篩試劑量能，因為高雄市面臨的環境比較複雜，有機場、港口，關鍵基礎設施又多，這些地區都要高度進行社區監測，或特地場域監測，也需要大量快篩試劑，因此決定快篩試劑的準備量能要以50萬劑、100萬劑來做準備。

陳其邁強調，從香港、紐西蘭、韓國經驗，疫情還會持續12週到16週的「高原期」，目前屬於快速上升階段，根據疫情狀況，做快篩的準備。目前對風險對象的加強篩檢有其必要，而小朋友、學生的快篩量能都要預作準備，市府都有經過試算，未來確診個案愈來愈多，市府仍會持續加緊採購中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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