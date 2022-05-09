落實社區監測　陳其邁：快篩試劑持續加購中

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陳其邁表示，根據疾病流行期間不同狀況做判斷，之前有高雄港染疫，當時研判要落實社區監測不管是快篩試劑或防疫物資，就大量採購持續做好準備。
陳其邁指出，北部地區3月左右不明感染源慢慢增加，當時中央共同供應契約快篩試劑1支59元，之前1支要上百元，當時覺得要快速增補快篩試劑量能，因為高雄市面臨的環境比較複雜，有機場、港口，關鍵基礎設施又多，這些地區都要高度進行社區監測，或特地場域監測，也需要大量快篩試劑，因此決定快篩試劑的準備量能要以50萬劑、100萬劑來做準備。
陳其邁強調，從香港、紐西蘭、韓國經驗，疫情還會持續12週到16週的「高原期」，目前屬於快速上升階段，根據疫情狀況，做快篩的準備。目前對風險對象的加強篩檢有其必要，而小朋友、學生的快篩量能都要預作準備，市府都有經過試算，未來確診個案愈來愈多，市府仍會持續加緊採購中。
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