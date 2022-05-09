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澤倫斯基：烏克蘭曾趕走納粹　今日也將戰勝俄國

▲俄國慶祝勝利日之際，烏克蘭總統澤倫斯基表示，目前正遭到俄國侵略的烏克蘭，不會讓莫斯科將當年勝利占為己有，並且將再度擊敗入侵勢力。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄國慶祝勝利日之際，烏克蘭總統澤倫斯基表示，目前正遭到俄國侵略的烏克蘭，不會讓莫斯科將當年勝利占為己有，並且將再度擊敗入侵勢力。（圖／美聯社／達志影像）

文/中央社

2022-05-09 19:36:57

（中央社基輔9日綜合外電報導）在前蘇聯加盟國今天紀念第二次世界大戰擊敗納粹德國之際，烏克蘭總統澤倫斯基表示，目前正遭到俄國侵略的烏克蘭，不會讓莫斯科將當年勝利占為己有，並且將再度擊敗入侵勢力。

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法新社報導，蘇聯在1945年擊敗納粹德國，前蘇聯加盟共和國每年5月9日都會慶祝這場勝利，包括俄羅斯和烏克蘭。目前交戰的兩國，都曾將對方軍隊的行動比作納粹德國行徑。俄羅斯2月底入侵烏克蘭，宣稱行動目的是要將烏國「去納粹化」。

澤倫斯基在錄影演說中表示：「我們今天慶祝戰勝納粹主義的勝利日（Victory Day）。我們的祖先與反希特勒聯盟中的其他國家攜手擊敗納粹主義，令我輩感到驕傲。我們將不會允許任何人侵占這個勝利。我們將不會允許它被占為己有。」

澤倫斯基還點名目前正遭到入侵的俄軍控制的數個烏克蘭城鎮，包括馬立波（Mariupol）、刻松（Kherson）和克里米亞半島。他說，二戰期間，這些地方的烏克蘭人將納粹德國的軍隊逐出。

澤倫斯基表示：「今日這些城市的名字激勵我們。它們帶給我們信念，相信我們將把占領者逐出我們的土地。」「我們當時贏了，現在也將得到勝利。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110509

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