《花甲少年》最高收視達1.09 擋泥板女神林予晞接棒
東森綜合台新節目，全台唯一、跨世代明星旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》，每趟旅程都會由「兩位花甲明星及兩位少年偶像」結伴出遊，每位團員輪番擔任一日導遊、在有限的預算內親自規劃行程，帶領旅伴們走訪在地文化、行銷台灣，用歡笑淚水暢遊介紹寶島上的各處美麗風景。5月7日（六）播出方文琳、李天柱、林予晞、是元介新竹旅行的最後一集，25-49歲的女性觀眾收視達0.75，創下節目自4月9日開播以來的新高，25-44歲女性收視更高達0.78，4歲以上總觸及逾49萬人觀看！
播出收視最高點1.09落在方文琳、李天柱、林予晞、是元介新竹之旅的結尾，眾人聚在一起、彼此分享這四天三夜一起旅行的心情點滴，方文琳經過這幾天的考察，最終決定將玉女掌門人的位置交棒給林予晞，一旁的是元介還笑虧她：「一朝成為擋泥板女神。」身為專業攝影師的林予晞，在旅程中隨時都在捕捉旅伴的畫面，最後甚至還祕密準備專屬於他們的攝影展，所有人都看到熱淚盈眶，李天柱還感性的說：「我又多了一個女兒了。」四人哭成一團、相互擁抱，以溫馨感人的氣氛為這場花甲少年之旅畫下完美的句點。而節目的新穎題材，也獲得廣大觀眾的熱烈好評，紛紛在網路上留言表示，「慢旅行，想復刻行程了」、「跨世代的企劃很棒」、「很適合全家人一起看的好節目」，讓人更期待下一趟旅程。
當傳統長輩遇上新潮年輕人的旅遊行程，又將如何互相配合？最新一集的行程將於本週六（5/14）由楊貴媚、檢場、任容萱、涂善存花甲少年接棒前往台灣的心臟南投。首集檢場規劃傳統長輩行程帶大家下田體驗台灣傳統採茶文化，任容萱則開出心中的理想旅遊清單，以少女的異國夢想為主軸，安排一系列的偽出國行程，撫慰大家因疫情嚴峻無法自由出國旅遊的心。
節目播出至今一直都有少年認不出花甲的糗況發生，但任容萱不識人的行徑幾乎是排行榜中的第一名。她一見到眾人就親切的向大家打招呼，但卻當著楊貴媚的面喊她「麗音姐」，更在檢場開心的向其他人介紹任容萱飾演過她女兒時，驚呼：「蛤？我演過你女兒？」害檢場也被搞混說：「是我女兒還是嫁給我兒子的樣子？」毫無頭緒的任容萱崩潰不已，抱頭自嘲：「我金魚腦！」四人甫見面就鬧出這麼多笑話，不禁讓人期待後續會有哪些更精彩的名場面出現。這趟南投之旅將於5/14、5/21、5/28播出共三集，《花甲少年趣旅行》每週六晚間8點東森綜合32頻道播出、每週日晚間8點 東森超視 33頻道播出。（編輯：楊穎軒）