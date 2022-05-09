北市第11期疫苗10日上午開放預約 兒童疫苗施打也可預約
新冠肺炎疫情在台灣持續升溫，疫苗施打相關工作也持續在進行當中。不過日前中央關閉1922疫苗預約系統後，疫苗施打相關措施也回歸地方政府。台北市政府明（10）日起也將開放北市第11期疫苗預約，副市長蔡炳坤表示，這期除了提供一般民眾預約施打外，6-11歲學童施打疫苗，也可以透過預約系統預約隔週施打。
蔡炳坤今（9）日下午在北市防疫記者會上表示，明日北市疫苗預約系統將開放下週的疫苗施打預約，一共提供約8.5萬劑的疫苗預約量。而與過往不同的是，除了提供一般民眾預約1-3劑疫苗施打外，這次的疫苗預約也開放6-11歲以及12-17歲的兒童及青少年預約施打第1及第2劑疫苗。
蔡炳坤說，目前台北市兒童莫德納疫苗有三種多元方式接種，包括5月5日進到學校接種；5月9日開始協調13家醫院特別門診接種，目前南港與萬華區也在媒合當中，希望12行政區各大醫院都能提供兒童預約特別門診，本周則提供1340名額施打，民眾可以上衛生局網站查詢。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。