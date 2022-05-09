崑山科大時尚藝廊今開幕 時尚界大師出席增光彩

崑山科技大學今（ 9 ）日為斥資近千萬打造的「時尚藝廊」舉辦揭牌典禮，未來將透過該場域培育全方位時尚專才，提供學生進行策展規劃及時尚秀幕前幕後展演人員學習專業的實習空間，為全國大專院校中獨有的專業展演舞臺。此次揭牌典禮嘉賓雲集，有時尚教父洪偉明、國際名模暨崑大國際客座教授林韋君及旗下兩位名模洪曉蕾與白彌兒等眾多時尚名人皆出席捧場。

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▲國際名模林韋君帶領同學展現專業的展演（圖／記者張振興攝，2022,05,09）

「時尚藝廊」功能多元，不僅能用於模特兒走秀、電競活動、作品成果展示等多樣動靜態展演，另搭配先進多環控燈光設備，可依現場活動類型調整不同燈光效果，更設置大型 LED 屏幕，大幅提升聲光及視覺效果。最值得一提的是，場域更珍藏著上千件名師設計的禮服，包含國內名設計師林莉婚紗捐贈服飾、演藝圈藝人曝光的禮服等，絕對值得參觀！

崑大校長李天祥表示，該校培育人才不遺餘力，不僅提升時尚美學策展環境相關配備，在引進師資上更毫不手軟，自 109 年與知名的模特兒經紀公司「凱渥實業」簽訂策略聯盟合作協議後，期間邀請時尚教父洪偉明擔任講座教授、國際名模林韋君擔任國際客座教授，秀導王聖芬及多位國際級時尚導師白彌兒、金淵珍、張與辰等人皆蒞校授課，拓增學生學習資源及國際視野，此次透過「時尚藝廊」，將能累積更豐富的實作經驗，快速接軌業界，成為全方位的優秀專才。