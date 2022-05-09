批西方侵犯俄國邊界！蒲亭勝利日閱兵宣示「侵烏有必要」
俄羅斯於當地時間5月9日慶祝二戰「勝利日」77周年，總統蒲亭（Vladimir Putin）在首都莫斯科的紅場舉行閱兵儀式，同時發表長達11分鐘的演說，外界先前關切蒲亭是否會在這個象徵性時刻對俄烏戰爭下達重大指示，而演說內容中蒲亭表示，俄軍在頓巴斯地區的軍事行動是被迫且正確的必要決定，這是因為西方國家已經準備侵略俄羅斯了。
俄羅斯「勝利日」的閱兵儀式在當地時間上午10時（台灣時間下午3時）開始，總統蒲亭在11分鐘的演講內容中合理化俄國挑起戰爭的原因，並將俄烏衝突與蘇聯面對希特勒（Adolf Hitler）1941年的入侵相提並論，表示因為北約（NATO）和烏克蘭在俄國邊界，包括克里米亞（Crimea），製造出「令人無法接受的威脅」，為此特別軍事行動是必要、及時，且是唯一正確的決定。
蒲亭表示，北約開始在俄羅斯邊界土地進行軍事開發，包含與俄毗鄰的克里米亞、頓巴斯、烏克蘭等地區，西方國家構成軍事威脅表明了俄方與新納粹分子的衝突「無可避免」；蒲亭指責西方並未聽取俄羅斯敦促北約停止擴張和安全保障的要求，尤其是去年11月俄羅斯提出的安全協議，遭到拒絕顯示歐美國家不願聆聽俄方，北約在邊境製造緊張局面更是西方準備侵略俄國的動作。
蒲亭指出，這讓莫斯科別無選擇，只能在烏克蘭採取行動，俄國的責任是盡一切努力，讓全球性的世界大戰不再出現，並表示他們準備在烏東的頓巴斯地區進行「懲罰性行動」，這也是俄羅斯現在主要的軍事行動集中地。
此外，蒲亭也向俄軍們喊話，他稱每個戰死士兵和陣亡軍官都令俄羅斯痛苦萬分，國家為此將盡一切努力，照顧因烏克蘭戰爭而遭受喪親之痛的家庭；同時也讚揚在身處烏東頓巴斯地區，正在前線作戰的軍隊與志願兵們，稱他們現在不僅是為了頓巴斯人民而戰，也為了祖國和它的未來而戰，為了不讓二戰悲劇重演，俄羅斯所能做的就是打擊散播仇恨的新納粹分子。
本次閱兵儀式因天候因素，原先彩排戰機將以「Z」字形飛越紅場並依序噴出白、藍、紅三色彩煙的活動臨時暫停，電視轉播也同時取消。閱兵典禮結束後蒲亭步行至莫斯科中央馬場前的亞歷山大花園，並向無名烈士墓獻上花圈。