名家論壇》李兆立／荒謬無比的九宮格停課

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「只有九宮格內的同學要匡列，是以為國高中生下課都坐在位置上不會走動聊天嗎？」
「所以病毒也會乖乖坐在九宮格內？」
「請問體育課的九宮格要怎麼匡？」
「領營養午餐時也是照九宮格嗎？」
一個號稱「由政府跨部會集思廣益」、「嚴謹參考防疫科學及國際經驗」的停課標準，竟然就這樣，短短一個晚上被國高中生們指出一大堆荒謬不可行之處，到底出了什麼問題？
第一個關鍵問題是，如此脫離國高中生實際狀況的規定，究竟是怎麼訂出來的？
這次的九宮格，並不是防疫政策轉向後的第一次調整停課標準，距離上一次調整已將近一個月。請問這一次的調整，有沒有具體評估這一個月來的缺失和成效？認定九宮格內外染疫風險的科學依據在哪裡？有沒有徵詢過第一線的學校、老師、家長和學生們的實際經驗？
哪怕只問過一個國高中生，政府應該就能立刻意識到九宮格是個不切實際的奇葩標準，但政府顯然直到看到千人連署後，才終於意識到自己的標準有多脫離現實。
第二個關鍵問題是，停課標準改成九宮格，到底想解決什麼問題？
如果主要考量是防疫，按照學生們直白的回饋，顯然這樣不切實際的作法無助於控制染疫風險，畢竟病毒和學生都不會乖乖坐在九宮格內。
如果主要考量是避免影響學校運作，那政府顯然也沒有意識到，全班一次9個人要停課居隔，在這個時代意味著什麼？
依據教育部109學年的統計，國中平均每班27人，9個人要停課居隔，佔了全班的三分之一，其他同學的染疫風險還能算低嗎？班務課務還能正常進行嗎？
相信許多人都看得出來，這套新標準對於疫情和學校上課的想像，其實真的非常過時。
第三個關鍵問題是，這樣的變革能解決過去一個月「各地各校標準不一，作法改來改去」的問題嗎？
面對學生對九宮格的激烈反彈，中央疫情指揮中心和教育部的最新回應是「學校可以視實際情況做規定」。
換句話說，到頭來還是沒有所謂「一致標準」，繼續丟給各校自己規定。所謂的九宮格，看來又是另一個「僅供參考」的停課標準。
國高中的防疫停課標準，從「2班確診就全校停課」，到「1/3班級確診就全校停課」，再到「九宮格停課」，一路以來我們既看不到政府提出有效的科學依據，也看不到政府端出「兼顧上學和防疫」的有效準備。
其實，從停課亂象、醫療量能爆炸到快篩缺貨，都透露出政府所謂「經濟防疫」的政策思維，與其說是「做好準備與病毒共存」，更接近於「無法清零只好跟大家說共存」，所以每一個環節都是且戰且走，被罵了再來想辦法。
於是乎，等醫療量能被塞爆了，政府才開始呼籲大家不要去急診PCR；等大家抱怨買不到快篩了，政府才開始組國家隊及緊急採購；等停課標準造成學校和家長抱怨連連了，政府才開始急著改來改去。
當然，政府目前種種的出狀況，終究會被亡羊補牢，但過程中民眾所要承受的各種焦慮、損失及衝擊，真的是必要的嗎？
我們必須說，政府過去「清零」的表現確實優異，但面對「共存」這個新課題，顯然還有待加強。事實上，要如何與病毒共存，已經有不少國際案例可以參考，真的是時候停止拘泥於過去兩年的榮光，誠懇向國外和民間專家學習如何共存防疫了。
最起碼，請別再端出一個會被國高中生直接打爆的荒唐政策了。
●作者：李兆立／行動時代策略長
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