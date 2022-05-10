NOW早報／納豆出院了！腦中風過程「全失憶」：像在做夢

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納豆形容整個過程都像是一場夢，當天他按照原定計畫要去錄製《同學來了》，卻被女友發現狀況不對，說話口齒不清，彷彿像在夢遊，依依當下判斷是小中風，不顧納豆擔憂工作受影響，堅持帶他去就醫，診斷後血壓飆高到240，照X光時已經行動不便，照斷層時突然害怕起來，叫女友「趕快救我，這一次我一定會死」，不到5分鐘就失去意識、失禁，嘴巴口吐泡泡，還好迅速把握黃金時間1小時手術，順利救回一命。
依依說，護理師告知他納豆失禁了，要她去幫忙買紙尿褲，她當下決定不能離開、也不能轉院，立即抓著病床，苦求醫師立即開刀，儘管事出突然，最終在醫護協助下順利完成手術，「我覺得很可怕，當下那一幕會記得一輩子」，過程中每一分每一秒都很煎熬，看到他剃光頭髮、插著兩個引流管的樣子，待在加護病房兩個禮拜，她心痛到感覺「這個不是我男朋友，沒辦法去正視」。
後來聽從醫師建議，納豆動了第二次腦室腹腔引流術，順利離開加護病房，病況才趨於穩定，依依回顧男友住院第一個月時，納豆無法辨識親友身分，出現異常行為，「他會咬我的手，然後無理取鬧，比較好笑的是，我在加護病房休息，他會叫我起來，說要幫我加薪，可是不能不去理他，他會生氣」，凌晨還會叫她起床盯著天花板，說要一起看煙火綻放，感覺有點好玩卻又心酸。
今年情人節，小倆口在醫院度過，依依擠到病床上抱著納豆偷偷地哭，她坦言這3個月對兩人來說都蠻辛苦的，「我們既然已經恢復健康回家了，要利用時間慢慢恢復的話，可以分享這段歷程」。納豆感慨地說：「要感謝的話，好像說不完，因為太多人關心，太多人付出一些給我們，我只能回報的就是有限的東西，但是其實我現在，如果有能力的話，我真的希望可以把我的感謝分送給大家這樣子。」依依在旁撒嬌說「你最該感謝誰知道嗎？」納豆甜回「你啊！」情侶對視的畫面，讓粉絲開心不已，明星好友們唐從聖、夏宇童、鍾欣凌也紛紛留言道恭喜。
依依說，「這三個月來的心情悲喜交加，但最艱困的那段我們一起走過了，現在我們會一起讓生活慢慢回歸正常，謝謝每一位在恢復路上協助我們的醫護人員，謝謝無條件幫助我們的朋友、謝謝在街頭上的每一句加油，希望我們的故事，也可以幫助到有相同情形的人，最後真的太開心了～我們回家了～」。
520達疫情高峰！陳時中估持續燒到610 7月有望鬆綁口罩
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（9）日預估，疫情將從5月20日至6月10日左右達到高峰，待疫情過後才有機會放寬邊境，屆時民眾脫下口罩的機率也會變高。
昨陳時中受訪時預估，疫情大概是5月20日至6月10日左右會到高峰期，不過何時放寬邊境還是要看醫療量能，「現在來看，以疫情狀況放寬邊境大概問題不大，但是還是要顧慮到醫療量能」，他認為，未來7月多高峰往下走後，醫療量能較為充足時，屆時開放邊境問題比較小
面對媒體追問7月中民眾脫下口罩機率會變高嗎，陳時中直回「當然」，但還是比較希望有些部分不要放這麼快，戶外或一些公共場所可以慢慢鬆綁。
今日天氣／再升溫！嚴防紫外線 各地「雲多悶熱」易局部雨
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局預報，今（10）日台灣轉為偏南風，溫度再度上升，各地大多呈現雲多且悶熱的天氣，不過水氣偏多，除了東半部地區整日會出現斷斷續續的局部陣雨之外，西半部也有局部短暫陣雨的機會，從上午開始中南部地區降雨機率提高，隨後雨帶就會逐漸由南往北移動，尤其午後在各山區的發展較為明顯，大台北平地也有降雨機會，建議民眾出門在外都要隨身攜帶雨具備用。
溫度方面，昨晚到今晨各地低溫約落在21至23度，而白天高溫再上升，東半部地區為28度左右，其他地區則可以達到30度左右，感受上為溫暖悶熱。
買嘸快篩？屈臣氏30分鐘賣光 美廉社7成門市還剩50%存貨
因為本土疫情延燒，不少民眾買不到快篩怨聲四起，北北基桃等四縣市昨（9）日上午於四大超商、全聯、美廉社、康是美、屈臣氏等8大通路開賣「亞培快篩試劑1入組」。由於據點眾多，一早雖無排隊群聚的情況，但也順利銷售完畢。據悉，美廉社截至昨日中午左右，約有7成門市到貨開賣，業者回應：「到貨的7成門市裡面，試劑銷售量目前是5成左右！」換言之，已到貨門市中尚有約5成左右的快篩存貨，還有購買需求的民眾，可前往相關門市詢問看看。
開賣「亞培快篩試劑1入組」的美妝通路，屈臣氏表示，總數1.4萬份的快篩，大部分門市皆於30分鐘內售罄，一些門市有排隊情形。業者已與廠商溝通今天之後將會持續進貨，預計每週會進貨1到2次，「但目前下次進貨日期尚未確認！」
而康是美則低調不方便透露銷售情況，僅簡單回覆：「配合政府便民防疫，每日可銷售配額至售完為止。」
《NOWnews今日新聞》於中午左右向美廉社了解販售情況，業者表示，504間販售門市中，約有7成門市到貨販售，部分門市尚未到貨。銷售情況算是通暢，沒有排隊，「7成門市裡面試劑銷售量目前是5成左右」。
換言之，已到貨的7成門市中，尚有約5成左右的快篩存貨，還有購買需求的民眾，可前往相關門市詢問看看，不過由於美廉社部分門市未到貨，建議消費者耐心多跑幾家、或掌握情況再前往購買。據業者表示，雖無法提供確切快篩數量，但美廉社未來將依各門市販售狀況補貨。
中職／富邦19敗再破紀錄！「最強洋投」索沙封鎖富邦
樂天桃猿昨天回主場桃園球場迎戰富邦悍將，樂天派出「最強洋投」索沙先發出戰老東家，他主投6.2局僅失1分，共用90球完成任務，而他也幫樂天拿下3連勝，富邦本季4勝19敗，終場以1:4落敗。
富邦此役推出威迪茲先發，沒想到他首局就遇到亂流，保送林立後又對林泓育投出觸身球，緊接著朱育賢敲安先馳得點，梁家榮獲保送，林承飛高飛犧牲打追加分數。
樂天打線在5局又發威，陳晨威獲保送後，林立也敲出左外野安打，藍寅倫適時安打加上梁家榮二壘安打又拿2分，富邦只有靠7局上蔣智賢左外野安打破蛋，避免慘遭完封。
索沙被譽為是中職最強洋投，此役他飆出148公里速球，睽違421年奪勝，上次拿到勝投已經是去年3月14日，之後他就因為開刀休養，球季提前報銷。
全世界「最麻煩泡麵」是它！內行一開被整哭：錯怪台灣了
台灣泡麵口味五花八門，近年來除了本土品牌以外，還有不少國外款式出現，提供消費者更多元的選擇。不過，就有網友點名全世界「最麻煩的泡麵」，隨即崩潰直呼「設計來整人的？」而引起內行承認留言。
原PO於PTT八卦板上發文，表示每次打開印尼泡麵時，手上全都是油，「還三包連在一起是怎樣，開了第一包之後手油油，後面就開不起來了，最後只好拿剪刀剪，但剪完剪刀上也都是油」。文末，他也無奈抱怨「是我不會開還是這包就是設計來整人的？有沒高手教一下？」
問題曝光後，就引來不少鄉民留言，「真的有夠難開」、「很多油包都滿滿的沒空隙，很難不沾到」、「真的，它全部的醬包都有一樣的問題」、「確實，還以為是自己的問題」、「看賣印尼炒泡麵的店老闆都是用剪刀一次剪開」。
此外，因台灣泡麵包裝時常被抱怨設計差，就有人將兩者比擬，坦言「台灣也不少包裝反人類呢」、「有台灣碗裝泡麵蓋子難開嗎」、「東南亞含台灣詭異包裝一堆」、「沒人在乎啦！鄉民只嘴台灣包裝世界最難開」、「印尼才真的是最難開的，錯怪台灣了」。
不過，也有行家不以為意，反而不解直言「你怎麼做到的阿？明明隨便都能打開也沒沾油」、「我吃那麼久都沒問題」、「昨天才吃，完全沒沾到，你技術的問題」。（編輯：賴禹妡）