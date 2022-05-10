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梅雨滯留鋒週五襲台！「致災雨」連炸4天　氣溫驟降16度

▲吳德榮說，下週一「滯留鋒」雨帶籠罩台灣(左圖)；下週二「滯留鋒」雨帶已南移至巴士海峽(右圖)。（圖／翻攝翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）
▲吳德榮說，下週一「滯留鋒」雨帶籠罩台灣(左圖)；下週二「滯留鋒」雨帶已南移至巴士海峽(右圖)。（圖／翻攝翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

編輯中心/綜合報導

2022-05-10 06:25:09

中央氣象局指出，今（10）日水氣偏多，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區並有局部較大雨勢發生的機率。今、明兩天夜晚至清晨西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

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根據中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中表示，今天對流雲已東移至台灣東側海上，強降水回波已離開，各地無明顯降雨。

今晨截至5：13本島平地各區最低氣溫大多在19至21度〔北部(桃園大溪區)19.5度，中部(台中大甲區)19.9度，南部(高雄內門區)21.3度，東部(花蓮壽豐鄉)18.7度〕。

吳德榮指出，最新(9日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(10、11日)兩天大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後機率較高；今日各區平地氣溫：北部20至30度，中部20至32度，南部21至34度，東部19至31度。週四（12日）鋒面逐漸接近，天氣仍與今、明類似，變化不大。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週五（13日）至下週一（16日）首波「梅雨季滯留鋒」徘徊，為各地帶來陣雨、雷雨的機率，應注意「中、小尺度」對流系統所伴隨的劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)，及累積的致災性降雨。各地氣溫逐日下降、明顯轉涼，下週一晚、週二晨，北台最低氣溫降至16度左右，亦應注意衣著調適。

吳德榮說，下週二(17日)「滯留鋒」逐漸南移至巴士海峽，天氣好轉，不過，這似乎是短暫的，下週三、四（18、19日）「滯留鋒」又逐漸北移，再度影響台灣。終究為第8至10天的模擬，各國模式並不完全一致、且皆持續調整，需繼續觀察。（編輯：孫唯容）

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