「脫線爸」活成演藝圈歷史 連豬哥亮都大讚：紅到抓不住
老牌藝人脫線（本名陳炳楠）昨（9日）吃完晚餐後突然失去意識，家人通報119仍決定放棄搶救，一代國寶人生舞台謝幕，享耆壽90歲。脫線一生宛如台灣演藝圈活歷史，連本土天王豬哥亮都曾公開稱他「紅到抓不住」。
脫線戴圓頂帽、黑框圓眼鏡，穿吊帶西裝褲的形象深植人心，被譽為「台版卓別林」，他13歲當修車學徒，被電影製片找去擔任負責載演員的司機，劇組缺演員時要他客串小角色，詼諧的演出方式因而獲得「脫線」藝名，從《難忘鳳凰橋》開啟表演之路，見證台語片最輝煌到沒落的時期。
除了演戲，脫線曾做脫衣舞秀主持人，講黃色笑話賺錢，直到中視開台後主持節目《今日農村》，接著和阿西（楊繡惠父親）演出脫口秀喜劇節目《妙人妙事》大紅，走過老三台時期，過去兩人上豬哥亮節目，大秀插科打諢本領，連豬哥亮都無法招架，誇讚：「我豬哥亮還沒當藝人，他們兩個就紅到抓不住了！」
脫線淡出幕前後，在台東開牧場，期間復出主持美食節目《食在好味道》，近年接演《阿嬤的夢中情人》、《總舖師》、《大佛普拉斯》等國片，雖然戲分少，但渾然天成的喜劇功底，一出場就抓住觀眾眼球，最稱職綠葉當之無愧。（編輯：楊穎軒）