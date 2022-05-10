勝利日獻花被潑紅色液體！俄國駐波蘭大使超狼狽

昨天（9日）是俄羅斯慶祝二戰擊敗納粹德國的「勝利日」77週年，今年適逢俄烏戰爭爆發，外界高度關注俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）會發表什麼談話，不過與此同時，波蘭卻傳出意外插曲。俄羅斯駐波蘭大使安德瑞夫（Sergey Andreev）當天到華沙的「蘇軍戰士墓」獻花時，被抗議民眾潑了他一身紅色液體，讓他看上去相當狼狽。
綜合外媒報導，俄羅斯駐波蘭大使安德瑞夫9日在前往紀念公墓獻花途中，遭一批波蘭人及烏克蘭人包圍，高舉烏克蘭和波蘭國旗，朝他大聲叫囂，大罵「羞恥」、「法西斯主義者」等字眼，隨後更有人向他潑灑紅色不明液體。
從現場畫面來看，安德瑞夫和身邊官員都被潑的滿頭滿臉，由於抗議人潮眾多，安德瑞夫最後只得在保安人員的護送下先行上車離開，也沒能成功獻上花圈。
俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）於Telegram上指控，安德瑞夫等人被襲擊一事象徵著「新納粹主義的崇拜者再次露面」，儘管新納粹主義者再次露出血腥的面孔，但俄羅斯不會嚇倒，並譴責波蘭官方縱容惡棍的行徑。
據悉，波蘭當局曾建議俄國，在這敏感時刻應避免舉行大型紀念活動，安德瑞夫則聲稱，使館方面已經折衷配合，並未刻意刺激示威者，也要求波蘭安排獻花儀式不得拖延，並在面對各種挑釁時提供完全的安全保障，卻仍遭受攻擊，已就事件向波蘭提出抗議。