白宮印太協調官：維持台海現狀至關重要

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他以烏克蘭情勢來說明，原以為烏克蘭戰爭會將所有注意力聚焦到歐洲，無法對印太地區情勢過多關注，但事實是印太國家對歐洲與烏克蘭問題的參與程度超過以往。
康貝爾分析，原因之一是中國與俄羅斯在2月北京冬季奧運前夕共同發表聯合聲明，讓亞洲國家感到震驚與擔憂，烏克蘭遭到俄羅斯入侵也是警訊，激起印太地區更多戰略思維。
他也談到美歐之間的對話傳遞一個微妙的訊息，亦即將維護台海和平穩定視為重要利益。過去的討論多將焦點放在科技發展議題，但現在認識到維持台海現狀至關重要。
2月24日烏克蘭遭到俄羅斯軍事入侵以來，國際焦點轉向歐洲，但美國高層官員多次強調印太仍是美國外交重心。美國總統拜登（Joe Biden）12日起將與東南亞國家協會（ASEAN）領袖舉行兩天的高峰會，屆時可能聚焦中國崛起等議題。
拜登隨後將於20日至24日訪問美國條約盟友日本與南韓，並在東京與澳洲、印度和日本領袖召開「四方安全對話」（Quad）高峰會，聯手反制中國帶來的挑戰。這也是拜登上任後首度前往亞洲訪問。
康貝爾說，拜登將傳達重要訊息，亦即儘管烏克蘭局勢緊迫，需要跨大西洋共同合作應對，但也意識到21世紀在印太地區更為重大、根本的挑戰。（編輯：郭中翰）1110510