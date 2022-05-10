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孝孫公主抱打疫苗！阿公逝世求最後一抱　他因確診沒送行

▲去年基隆1名孝順的孫子一路以「公主抱」的方式，徒步走300公尺將阿公送去打疫苗，在疫情之下感動無數人。（圖／翻攝基隆市中山區參選人張哲源）
▲去年基隆1名孝順的孫子一路以「公主抱」的方式，徒步走300公尺將阿公送去打疫苗，在疫情之下感動無數人。（圖／翻攝基隆市中山區參選人張哲源）

編輯中心/綜合報導

2022-05-10 08:11:562022-05-10 08:22:25

去年基隆1名孝順的孫子一路以「公主抱」的方式，徒步走300公尺將阿公送去打疫苗，在疫情之下感動無數人；昨（9）日照片中的阿公過世，孫子也因確診在家中居隔，無法協助料理後事，不過阿公似乎有預感自己即將走入下一趟的旅程，過世前一晚曾堅持要由孫子來抱，不給其他家人抱，似乎預感這是最後一擁抱。

近期疫情嚴峻，影響無數家庭；基隆市中山區參選人張哲源表示，居住在基隆中山區阿公與太太以及孫子、孫女同住，9日逝世，但孝順的孫子在5月4日確診，需要一路隔離到14日，這名孫子「因為確診在家，讓他有機會陪阿公走完最後一程，但也因為確診，在阿公後事的處理上，完全沒辦法幫上忙。」

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如同冥冥之中有預感般，張哲源透露，由於孫子確診後每天關在房間裡面，阿公在過世前一晚，非常堅持要由他來抱，不給姐姐抱，似乎是有預感這是最後一抱。

張哲源指出，阿公的後事，目前只由孫女一人承擔，不只要照顧弟弟的三餐，家中還有90歲的阿嬤，後事有很多事情需要忙，聯絡，設靈堂、守靈，全部的重擔都落在姐姐一人身上。

張哲源說，孫子面對最親的阿公，每天照顧的阿公離世，心情很大的失落，自己很想幫忙，無奈因為確診只能在家關在房門內，使不上任何力。

張哲源表示，「自己去衛生所幫阿公的孫子詢問，才知道目前的防疫規定，針對這一塊的處理，還沒有相關的措施。」他也納悶，能不能有任何的措施，讓阿公的孫子請假，協助把後事處理，分擔家人的負擔，讓孫子可以陪他阿公走完最後一程？讓確診者剛好也是送行者。

「孝親要及時最好的示範」張哲源說，孝順的孫子想親力親為照顧家人，願意留在基隆家人旁邊，陪伴家人走到最後一程，讓人感到欣慰，也為自己上了重要的一課。（編輯：孫唯容）

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