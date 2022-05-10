北部進入高確診率！何美鄉提「1重點」：非確診越少越好
我國疫情持續居高不下，即便這兩天日確診數有些微降溫的趨勢，民眾仍好奇何時會進入高峰期？對此，中研院研究員何美鄉認為，北北基桃「未來一週」將進入高確診率的時期；何美鄉強調，現在重點不是確診越少越好，而且「超額死亡」越低者，才是贏家。
何美鄉表示，未來一週，雙北基隆，可能還有桃園，將進入高確診率的時期，而中南部則還在觀望疫情，此時，中央地方同心協力防疫，比什麼都重要。
何美鄉指出，尤其是雙北那些高人口密度區，要有所準備，確診人數難免會有暴增的可能，建立盡早診斷有症狀的高風險族群，並善加分配醫療資源，來提供給高危險族，「每個地方政府，自己盤點資源、自己盡力將OMICRON的傷亡降到最低，才是上策。」
何美鄉認為，最終大家只會盤算那個地方，「那個國家的傷亡最低，也就是最低的超額死亡者，就是贏家」，再次強調「不是確診愈少愈好。」（編輯：孫唯容）
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