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兄弟再戰！長榮國際巴拿馬臨股會前　張國華聲明違法無效

▲長榮集團控股公司長榮國際昨（6）日下午舉行董事會選出新任董事長鄭深池，但張榮發長子張國華今（7）日發出聲明隔空槓上鄭深池。（圖／長榮提供，資料照片）
▲長榮集團控股公司長榮國際昨（6）日下午舉行董事會選出新任董事長鄭深池，但張榮發長子張國華今（7）日發出聲明隔空槓上鄭深池。（圖／長榮提供，資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-05-10 10:25:362022-05-10 10:28:40

長榮集團兄弟之爭，再度上演新戲碼，原本弟弟派準備在今（10）日於長榮國際巴拿馬（EIS）股東臨時會上，換掉哥哥張國華，選出新任董事長，希望拿下長榮國際巴拿馬指派金雞母長榮海運的2席董事。但哥哥張國華在股東臨時會前搶先出招，發出聲明表示任何召開會議之行為以及做成之會議決議均屬違法、無效。

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弟弟派張國明原本發起今日下午的長榮國際巴拿馬（EIS）股東臨時會，外界認為弟弟派將聯手換掉哥哥張國華，選出新任董事長，但哥哥張國華不甘示弱，他以Permanent President（永久董事長）名義，稍早發通知給相關與會人員，表示今日開會已違反公司章程，尤其是會議召集程序及提案選任Permanent President及Permanent Director乙事，改選案明顯違法，強調即刻取消會議，會議之召開及一切會議決議均屬無效。

長榮國際巴拿馬（EIS）是外界眼中長榮集團的海外金庫，不僅持有海運、飯店，在巴拿馬、紐約、東京等地都有辦公大樓，在全世界各地擁有眾多子公司、孫公司，資產雄厚。同時還是集團金雞母長榮海運的大股東，持股超過7%，重要性不言可喻。據了解，這次弟弟派將以過半股權優勢召開股東臨時會，準備換掉董事長、並討論如何解散公司，還準備推舉大房二子張國明擔任新董事長。


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