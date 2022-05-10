「鮭魚色紅疹」上身　醫揪出成人史迪爾氏症

家住南投的37歲小惠，日前因為發燒畏寒將近兩、三個禮拜，身體四肢還出現鮭魚色斑丘疹，吃了抗生素和退燒藥後，依然沒有改善，一度擔心自己罹患新冠肺炎，經轉介到院，在醫師抽絲剝繭之下，確診為罕見「成人史迪爾氏症候群」，所幸定期服藥後，症狀大幅緩解，讓她開心直說：可以出門見人了！

我是廣告 請繼續往下閱讀

亞洲大學附屬醫院副院長、過敏免疫風濕科醫師蔡肇基說，該患者自述連續多日反覆發燒，幾乎都燒到39度以上，整個人都快虛脫了，全身上下還伴隨著大小不一的鮭魚色斑丘疹，但沒有出現體重減輕、流鼻涕等症狀，在外院打了兩個禮拜的抗生素、吃了類固醇都不見起色，臉還因此腫成月亮臉，讓她不敢見人。

經安排一系列血液檢查，抽絲剝繭後發現，患者的發炎指數上升，其中關鍵的「血清蛋白鐵」(Ferritin)指數相當高，排除其他免疫學疾病後，確診為「成人史迪爾氏症候群」。

蔡肇基表示，此症屬於全身性發炎免疫疾病，目前沒有確切的成因，好發在青壯年(15-25歲)以及中年人(36-46歲)，透過血液檢查有七成以上的患者，會出現肝功能異常，血液中的紅血球沉降速率、血清蛋白鐵指數也會明顯飆高。

臨床上，患者常常會有超過一週間歇性的高燒、身體出現紅疹、喉嚨痛、關節痠痛以及淋巴腫大等症狀，但因為診斷不易，常容易被誤認為是感冒、藥物過敏、細菌感染等，讓不少患者吃足了苦頭。

蔡肇基指出，成人史迪爾氏症若是沒有及時治療，可能會產生其他嚴重的病發症，嚴重時可能會危及生命，第一線常使用非類固醇類止痛藥來治療，而大多數病人需要類固醇合併其他免疫調節劑治療才能控制病情，療程通常會持續一年左右。