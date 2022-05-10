名家論壇》蕭徐行／李家超是香港特首　還是北京特派員？

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李家超必須明白，務實探求港人的民隱，給港人「安居樂業」的和諧社會才是穩定香港，再造香港的基本途徑，例如香港嚴重的貧富差距問題，以及如天文數字高價的房地產問題要儘速找出方法解決，這些問題解決了，真正給香港人安居樂業的生活，讓香港在回復以往的安樂和諧，才是特首最要做的，這也是特首對於北京政府最重要的當責之務。
三年前，香港修例事件蔓延成為上百萬港民的反送中運動的動亂主要原因就在急遽惡化的貧富差距，這兩項不僅讓香港人成為有魂無體的稻草人，更讓香港成為無未來的飄搖城市。加上接續而來的新冠病毒疫情肆虐失控下，整個香港更是陷入停滯的狀態。
港人在政治上的不耐，如果在經濟上得到彌補還能稍有舒緩，偏偏香港的經濟也在這幾年開始朝向資本主義最惡的方向發展，貧富差距逐步擴大，讓年輕人覺得生活在香港不是幸福，而是受罪，更沒有未來，像天文數字的房價更是香港人的夢魘。在台灣年輕人還說要花數十年才能買房是痛苦的；但在香港，很多年輕人可能終其一生也買不起一間房子，即使排等政府的公屋配給，也可能要數十年的時間才可得。這樣的壓力，要年輕人怎麼談戀愛結婚或是生兒育女？這樣的不滿心態就造成了這次反送中運動爆發的旺盛火力。因此，李家超不能當個只是聽命於北京的「愛國者治港」行政首長，動輒想要以警政力量壓制港民，更要當個「愛港者治港」，真正以人民為主的領導者，才是能夠讓香港維穩，讓民眾能安居樂業。新北市長侯友宜就是李家超的最好榜樣。
侯市長上任以來在各項民意調查支持度都名列前茅，最重要的是長期以來都是民眾信任度最高的行政首長。在新北市這個擁有四百萬人口，地方派系眾多，藍綠政黨各佔半邊天的台灣第一票倉，侯友宜得到民眾的肯定，他能夠得到民眾的支持，就在於時時「以民為本」、處處以「市政優先」、事事講究「務實為本」，任何事情總是一馬當先，以身作則的帶頭去做；而不像許多政治人物，總是算計自己的利害，永遠把政黨利益掛前面。這樣「先做再說」，追求民眾能「安居樂業」的勤政態度，就讓民眾感念到他的誠摯初心，也讓新北市的生活更加安逸穩定。
其次，是因為他是個出身基層，數十年來經過層層磨練而成長茁壯的地方百里侯，因此他深深明瞭「接底氣以了解民心」的重要，更知道「做」比「說」的重要，現在的政治人物說得太多，做得太少，然而現在民眾更在乎政府「怎麼做」？而非政府「怎麼說」。所以，侯友宜就說了，新北市目前在拚市政，一直以來市政為最大考量，其他都不在他的考慮裡面，這種不問黨派，只以民眾利益優先考量的態度，這也就是侯友宜是目前泛藍政治人物中能夠得到泛綠選民認同比例最高的領導者。
李家超得到北京的支持，更重要的是要想方設法找回這幾年因為「修例事件」、「國安法立法」以及新冠病毒處置失當，而流失的廣大民意。除了做到「愛國者治港」，更要落實「愛港者治港」的心，真正以侯友宜為模範，時時刻刻以民眾為念，讓港人真正能「安居樂業」，也許才是新任港首的當務之急。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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