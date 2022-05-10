納豆來不及復工副業也難撐 業主證實「民宿求售4300萬」
藝人納豆（林郁智）因腦出血動了2次引流手術，昨（9）日終於露臉，合體女友依依拍影片吐露發病過程。不過原定5月即將復工的納豆，現在仍持續告假，又傳出他投資的民宿副業也岌岌可危，疑似因疫情重創生意，且業主已委託不動產PO上網路出售。
納豆住院期間，雖然病情逐漸好轉，不過仍無法確定出院時間，所以暫定5月復工，如今納豆如期出院，後續工作也備受關注，他主持的節目《同學來了》向《NOWnews今日新聞》表示納豆當初請假時，經紀人表示若有確認復工時間會提前通知，但目前仍未收到消息。
納豆回歸螢光幕的日子遙遙無期，而他的副業似乎也撐不下去，事實上，納豆2015年曾與友人在澎湖打造度假民宿「月橘」，但由於近年疫情衝擊，訂房、住客率逐年下滑，月橘甚至出現在不動產售屋網上，以4300萬元開售，不過臉書粉絲專頁上的封面圖仍是納豆，上月23日也有發文宣傳活動。
《NOWnews今日新聞》致電詢問月橘，櫃檯人員證實民宿確實有意出售，表示雖然受到疫情影響，許多客人因家中孩童尚未施打疫苗而臨時取消，不過在業績上都還算不錯，至於售出原因是基於老闆個人生涯規畫，目前是一邊經營，一邊尋找接手人的狀態。
※【NOWnews 今日新聞
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