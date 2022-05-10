「整個世界就是包浩斯」亞洲首展　駐台外交使節齊聚交流

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工藝中心主任張仁吉表示，感謝各國大使觀展、促進國際文化交流，如貝里斯駐華大使館的碧坎蒂大使，致力推動馬雅手工藝文化；巴拉圭和台灣類似，受多元文化影響，工藝類種相當豐富，尤以廣為人知的傳統手工編織ñandutí（讓奴地）。此次特別準備台灣工藝師的陶板作品「琵鷺之舞」致贈各國大使，面臨絕種危機的黑面琵鷺，每年會在秋天飛回台灣度過冬天，象徵台灣友善生態的生存環境，想藉此代表台灣寬容與友善精神。
碧坎蒂表示，貝里斯致力於推廣馬雅手工藝文化，感謝工藝中心的努力，讓各界感受到包浩斯對於工藝、設計及建築等的深刻影響力。
德國經濟辦事處處長林百科表示，感謝工藝中心將展覽引進台灣，讓國人有機會欣賞德國包浩斯美學，我們不僅著迷包浩斯的藝術風格，更對其影響世界的發展所吸引。
工藝中心指出，包浩斯主張工藝教育與工坊制度，台灣也有類似1萬2000家性質相同的工坊，此次活動也邀請南投在地協會，如草鞋墩工藝發展協會、南投縣陶藝學會等，象徵台灣在地工坊的概念。
「整個世界就是包浩斯」在台灣展出至7月17日，呼應兩個精神，其一為功能價值與實踐，與工藝中心的工藝教育與工坊制度相呼應，其二為展場工藝設計館的建築表彰現代主義流暢性與功能性。展覽規劃8個單元，展出500多件作品，包含文件、物件、模型等，均帶有思想價值與實踐，如同包浩斯宣言提到，設計的目的是為了人，而非產品，主張設計是為了「解決問題」；工藝中心並延伸辦理專題演講及專家導覽活動，同時出版收錄10篇以台灣觀點論述包浩斯精神。