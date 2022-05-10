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名家論壇》黎榮章／疫情爆發　陳時中矛盾政策能撐多久？

▲指揮官陳時中（圖／指揮中心提供）
▲指揮官陳時中（圖／指揮中心提供）

文/黎榮章

2022-05-10 13:22:12

本土新冠肺炎疫情急速升溫，單日確診人數破萬，衛福部長陳時中預估，疫情高峰可能在5月20日左右。不過由於台灣疫苗施打率高，中重症比例相對較低，指揮中心陸續更動防疫規範，包括放寬居家隔離天數與密切接觸定義、取消簡訊實聯制、啟動快篩實名制等，呼應先前行政院長蘇貞昌宣示的「中重症清零、輕症有效管理」防疫模式。

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透過QuickseeK快析輿情資料觀察網路輿情對於「疫情」的討論走向，台灣歷經2年的嚴格防疫措施，3月底難擋Omicron高傳播力，進入社區感染，隨著確診數字不斷上升，疫情的輿情聲量在3月底提升至每日3萬則以上，主要的討論面向，聚焦在辯論「清零」與「共存」的路線選擇，最終在4月初的行政院會拍板「新台灣模式」，與病毒邁向共存的防疫模式，爾後輿情延伸討論快篩試劑，也開始關注Omicron對未成年人造成的危險，例如兒童疫苗、校園防疫等議題也開始被提起。

總結來說，4月定調與病毒共存後，整體的輿情討論除了兒童疫苗之外，主要圍繞在各項因應共存的防疫規範上，例如快篩實名制、居隔與居檢的天數調整、簡訊實聯制等等，這段時期，可說是民眾適應「與病毒共存」的階段，更期待相關管制儘速調整、早日恢復正常生活，使得「疫情」的討論聲量節節升高，連續多日超過30日均線與120均線，以趨勢觀察，目前仍持續上升中。

▲疫情：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）
▲疫情：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）
然而，若進一步分析相關防疫規範的正負面聲量，可發現居家隔離、簡訊實聯制、快篩實名制、居家檢疫等近來有所調整的防疫措施，都是負聲量高過正聲量，凸顯民眾的「怨氣」。尤其居家隔離政策的聲量最大，累計突破20萬則，而負面聲量約有20％，網路好感度僅0.5，另外就是快篩實名制，好感度也只有0.5，兩項政策的好感度不及取消簡訊實聯制和放寬入境居家檢疫。究其原因，當台灣的確診數字快速增加，但通報與管理的速度跟不上，使得隔離亂象頻傳，地方政府與醫護基層哀號，一般民眾更是無所適從；而快篩實名制使全台各處再現排隊人龍，政府雖然希望這波疫情能軟著陸，但行政機器的調整跟不上升溫速度，民怨仍不斷升溫，因而帶來負面討論量。

▲防疫規範：網路正負面聲量比較（圖／QuickseeK提供）
▲防疫規範：網路正負面聲量比較（圖／QuickseeK提供）
細究輿情中這些負面聲量的實質討論內容，以居家隔離規範為例，負面聲量占最大宗的就是在「研究目前的居家隔離方案」，聲量比重約3成，因為流程複雜、等待確診與隔離通知時間很久，讓研究目前3+4方案到底如何運行的負面聲量最大。其次，則是援引雙北拋出的「以篩代隔」來批評目前中央政府頒布的居隔規範，認為居隔者暴增帶來不便，在疫苗覆蓋率完善、中重症比例低的情況下，不如不要再進行居家隔離，聲量17.6％。第三是抱怨目前全台各地民眾擠進社區篩檢站排隊篩檢的情況、居家隔離的配套措施，兩者聲量皆是13.5％。

▲居家隔離政策：網路負面聲量話題　內容類聚分析（圖／QuickseeK提供）
▲居家隔離政策：網路負面聲量話題　內容類聚分析（圖／QuickseeK提供）

 
網路輿情發現，現階段的混亂與不便，已讓民怨四起、帶來大量的負面聲量。過去台灣社會經歷兩年的高強度防疫，屢屢創造清零「神話」，更讓指揮官陳時中被捧為「防疫英雄」，一直到這波本土疫情爆發，清零確定破功，指揮中心不得已且戰且走，最終宣告台灣將與與西方世界一樣「與病毒共存」。然而，當初不斷對內宣傳防疫佳話，也培養出了一批「清零」的堅定信仰者，因此現在轉向通往「共存」的路上，指揮中心不得不採取「漸進式」的防疫規範，名義上是宣稱要避免一下子放太鬆，疫情成長會過速，但實際上卻是與「共存」的防疫目標自相矛盾，求的只是給支持者一個交代，或許，真得等到陳時中無法抵抗民怨的那天，台灣社會能真正迎接「後疫情」的「正常生活」。

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