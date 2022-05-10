國會助理被電線絆倒　立法院須國賠89萬元

立法院司法及法制委員會5年前審查《政務人員退職撫卹條例》修正草案時，前國民黨立委王育敏的助理王欣儀在送資料時，遭地上電源線絆倒，撞擊桌子導致右手骨折，手部功能受損，她向立法院提起國賠訴訟，求償441萬元。高院認為，任女應自負5成過失責任，今（10）日判決立法院須國賠89萬餘元。可上訴。
任欣儀主張，每逢審查重大草案時，立法院都會湧入大批媒體記者，立法院沒有妥善規劃，在通道寬度不足下，仍放任各媒體在紅樓302室內任意鋪設、擺設電源線，導致2017年5月24日她送資料給王育敏時絆倒撞擊桌子而骨折，經治療後右上臂、手部仍有無法回復的功能障礙，目前仍在持續追蹤治療、復健，立法院應負賠償責任。
立法院反駁主張，任欣儀的僱主是王育敏而非立法院；此外，會議室電線管線已地下化，長期以來沒有意外發生，發生事故時沒有任何管線存在，任女應該是穿高跟鞋跑步不慎跌倒，立法院管理並無失當。
北院認定，任女確實被電線絆倒受傷，立法院也未舉證任女穿高跟鞋跑步自摔，判決國賠343萬餘元，立法院不服提起上訴。
高院認為，會議室的電線線路橫越走到地面，設置有瑕疵且未貼標示警告，立法院在安全管理有所欠缺，但考量現場燈光明亮，會議桌之間走道地面橫越電線等線路並非難以目視發現，任女未注意路面狀況，應自負5成過失責任，改判立法院僅須國賠89萬餘元。被上訴人可上訴。