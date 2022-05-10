嘉義林聰明最強非魚頭？「1神物」老饕不藏了：只為它來
台灣美食不勝枚舉，各個縣市都有獨具特色的小吃和知名店家；對此，就有一名男網友表示，嘉義林聰明沙鍋魚頭的低調神物「雞肉飯+太陽蛋」很讚，貼文一出，老饕狂讚「內行的」、「原來本體是雞肉飯」。
該名男網友在臉書社團《老百姓日常三餐交流會》發文，表示自從知道林聰明的雞肉飯很讚之後，就再也沒吃過他們的砂鍋魚頭了，「每次進店裡都是雞肉飯+太陽蛋」，他也在文末開玩笑直呼「我大嘉義身為光榮雞肉飯之都，掛魚頭賣雞肉也是很合理」。
貼文一出，立刻掀起熱議，「原來本體是雞肉飯」、「可惡買錯了，原來要買g肉飯」、「那個蛋看起來就好下飯」、「被沙鍋魚頭耽誤的火雞肉店」、「原來是雞肉飯好吃啊，一直以來都誤會了」、「為了雞肉飯抽號碼牌排隊，真猛人！」。
其中，也有不少老饕留言，「內行的，雞肉飯比專賣雞肉飯的店家還讚」、「林聰明雞肉飯好吃」、「雞肉飯還要再配一杯龍承綠豆沙的檸檬冰沙」、「林聰明最屌就雞肉飯」、「確實，吃了幾家雞肉飯名店覺得林聰明最好吃，雞肉飯還比砂鍋魚頭好吃」、「其實我覺得林聰明的雞肉飯是嘉義最好吃」；但也有網友認為，「上次吃覺得砂鍋魚頭還好」、「林聰明的雞肉飯甜到我很興奮」、「大力沙鍋魚頭才真的超好吃」、「要吃魚頭去吃北門就好」。（編輯：郭佩蓉）