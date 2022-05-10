數位健康證明格式　蘇貞昌：跟外界溝通其效力

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金管會表示，對於近日防疫保單爭議，感謝衛福部協助調整數位健康證明格式增加身分證號欄位，以作為相關證明文件，金管會將與業者持續溝通，並詳細說明以降低各界疑慮。
指揮中心說，除美洲、非洲疫情略有回升外，全球疫情持續趨緩，但各國可能因檢測量縮減而低估病例數，國際傳播風險仍大；國內疫情部分，本土病例預估5月下旬將達高峰，而目前本土病例當中，無症狀、輕症比例為99.76%。
指揮中心指出，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為85.3%、第2劑為80.49%、第3劑為61.71%，其中12歲至17歲青少年第一劑接種率為88.8%、第二劑為80.7%。
指揮中心表示，有關兒童接種作業部分，各地方政府校園集中接種作業已陸續在5月2日起進行接種，也安排合約醫療院所提供接種服務，有新竹市、台中市、台南市則視校園集中接種排程情形再開放至醫療院所接種。
蘇貞昌說，國內病例數目前雖然仍持續成長，但未以持續性的指數增長；請指揮中心持續針對國內病例數增加的趨勢，針對各項管理模式進行模擬，並與各部會實際盤點各項可能情形的調整規劃。
蘇貞昌表示，有關醫療物資及資源的整備，請持續向國外增購並縮短到貨時間；對於供應給居隔者和確診者的公費、免費快篩劑，持續依地方政府需求數量提供，並依地方政府的需求約定到貨時間、地點及數量。