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台股開低走高守住萬六　金融、航運、矽晶圓強勢拉回

▲台北股市今（10）日走跌，早盤一度大跌310點以上，下殺來到15734點，萬六失守，但盤中拉回，終場回到盤上，反漲12點，來到16061點，守住萬六大關，成交金額新台幣2560億元。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（10）日走跌，早盤一度大跌310點以上，下殺來到15734點，萬六失守，但盤中拉回，終場回到盤上，反漲12點，來到16061點，守住萬六大關，成交金額新台幣2560億元。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

2022-05-10 14:03:39

美股昨（9）日又重挫，台北股市今（10）日也跟著走跌，早盤一度大跌310點以上，下殺來到15734點，萬六失守，但盤中拉回，終場回到盤上，反漲12點，來到16061點，守住萬六大關，成交金額新台幣2560億元。權值股台積電早盤一度跌15元，之後跌幅縮小，終場跌2元，收在518元。

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市場仍瀰漫不安氣氛，美股昨日四大指數又走跌，其中道瓊指數跌近2%、費城半導體跌逾5%。而今日亞股午盤漲跌互見， 日韓股市小跌，陸股漲逾1%，港股跌約2%。至於台北股市雖早盤一度跌310點，但盤中逐漸拉回，終場回到盤上，反漲12點，來到16061點，守住萬六大關，成交金額新台幣2560億元。

權值股台積電早盤一度跌15元，之後跌幅縮小，終場跌2元，收在518元。聯電漲幅2%，收在48.9元。世界先進與力積電兩樣情，各漲1.5%與跌1.4%。另外，聯發科、南亞科、大立光由黑翻紅，漲幅1到3%。至於宏碁、群創相對抗跌，終場漲1到2%，不過緯創、國巨跌超過1%，相對弱勢。

金融族群成為今日盤面拉回關鍵，彰銀、台中銀、臺企銀、高雄銀、永豐金、王道銀行漲1到3%。另外，航運股則紅通通，長榮、裕民、榮運、陽明、中櫃、萬海、長榮航、亞航、漢翔、四維航漲1到3%。矽晶圓表現也不俗，嘉晶、台勝科漲5到6%，中美晶、漢磊與合晶則漲2到4%。

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